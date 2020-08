Nå hyller de Branns åpenbaring

Ny podkast: Petter Strand er i storslag om dagen. Kan det være fordi han har fått tips fra Ballspark?

Petter Strand mottar denne uken sin velfortjente hyllest fra denne trioen i Ballspark-podkasten. Foto: Bjørn Erik Larsen

Erik Huseklepp er en rutinert fotballspiller, og han har i Ballspark-podkasten kommet med konkrete tips til hvordan Petter Strand kan bli enda bedre.

Nå kan Doddo, via sin link til Strands far, avsløre at tipset er kommet unge Strand for øre.

Kanskje fikk vi se resultatet i kampen mot Strømsgodset - Doddo liker naturligvis tanken...

I ukens utgave av Ballspark får Daouda Bamba nok en gang betinget refs for sin målskrekk, mens en representant for motstanderlaget Strømsgodset får passet påskrevet for sitt alt annet enn smittende humør...

Last ned podkasten ved å klikke «play» på linken under, eller du finner den i iTunes her: