Thomas Lehne Olsen ble den store festbremsen for hjemmefansen.

VÅLERENGA – LILLESTRØM 0–3

VALLE: «Tramp, tramp på en fugl» og «hater, hater kanari» ble sunget for full hals fra tusenvis av Klanen-medlemmer allerede én time før kampstart.

Og hundrevis av Kanari-fans svarte: «Vi tar dem, vi tar dem».

Det blir knapt bedre i norsk fotball. Vålerenga mot Lillestrøm en solfylt lørdag i hovedstaden.

Man kan telle på én hånd gangene Oslo-klubben har hatt en tilsvarende ramme på Intility Arena, siden åpningskampen mot Sarpsborg 08 for to år siden.

Tilskuertallet var 14.418. Kun et par tusen personer fra full kapasitet.

Men publikumsfesten hjalp på ingen måte hjemmelaget. Lillestrøm, anført av Thomas Lehne Olsen og Tobias Salquist, knuste Vålerenga 3–0.

Større sifre har ikke Oslo-laget tapt med mot Lillestrøm, siden 1–4-tapet i 1999.

Fakta: Vålerenga – Lillestrøm 0-3 (0–1) 14.418 tilskuere Mål: 0-1 Thomas Lehne Olsen (15), 0-2 Olsen (62), 0-3 Tobias Sahlquist (69). Dommer: Svein Oddvar Moen, HaugarSvein Oddvar Moen, Norge. Gult kort: Chidera Ejuke, Fitim Azemi, Efraín Juárez, Vålerenga, Daniel Pedersen, Lillestrøm. Rødt kort: Fitim Azemi (79, to gule), Vålerenga. Lagene: Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Efraín Juárez, Johan Lædre Bjørdal, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg – Magnus Lekven (Erik Israelsson fra 83.), Mohammed Abu (Felix Myhre fra 57.) – Aron Dønnum (Bård Finne fra 35.), Matthías Vilhjálmsson, Chidera Ejuke – Fitim Azemi. Lillestrøm (4-4-1-1): Marko Maric – Mats Haakenstad, Tobias Sahlquist, Sheriff Sinyan, Simen Rafn – Daniel Gustavsson (Erik Brenden fra 90.), Fredrik Krogstad, Daniel Pedersen, Kristoffer Ødemarksbakken (Josef Brian Baccay fra 83.) – Arnór Smárason (Aleksander Melgalvis fra 72.) – Thomas Lehne Olsen. (©NTB) X

Flaggstunt førte til slåsskamp

– Vi spiller en perfekt kamp defensivt. Dette er det sykeste jeg har vært med på. Jeg er stolt av guttene - jeg synes vi fortjener det. Nå tar vi ferie med glede, sa Lehne Olsen til Eurosport.

Mens kanalen gjennomførte intervjuer etter kampslutt, forsøkte LSK-spiller Aleksander Melgalvis å plante et Lillestrøm-flagg på banen.

Da reagerte Vålerenga-supporterne kraftig. Flere løp inn på banen. Der utvekslet de knyttneveslag med LSK-supportere, som også hadde kommet seg ned fra tribunen.

– Det er artig å vinne kamper - da går det litt over stokk og stein, sa Melgalvis etterpå.

Han forklarte at det ikke var meningen å provosere.

– Det var mest for å feire med fansen sels, så var det noen supportere på den andre siden som selvfølgelig ikke var fornøyde med det.

– Som sagt var ikke hensikten å provosere, men sett i ettertid er det beklagelig, la han til.

Skjermdump Eurosport

– Hadde ikke blitt godtatt på Åråsen heller

LSK-trener Jörgen Lennartsson fortalte at noen i klubben vil ta en prat med Melgalvis.

– Det er kanskje ikke den beste tingen han har gjort i livet. Han har gjort bedre ting enn det.

Erling Rostvåg er talsmann i Klanen. Han så ikke selve situasjonen, men sier følgende:

– Det er en åpenbar provokasjon og ganske dumt gjort. Det er med på å herpe gresset også.

– Å løpe ut på banen er nok ikke det smarteste man kan gjøre. Samtidig er jeg sikker på at politiet, klubben og alle som jobber med sikkerhet ville fortalt at det å herpe stadion rett foran fansen er noe man ikke skal gjøre. For hver av de som løper ut, er det er par hundre som ikke gjør det.

Tony Johansen i Kanari-Fansen skulle ønske det ikke hadde endt i slåsskamp. Han forstår imidlertid at enkelte Vålerenga-fans reagerte slik de gjorde.

– Vi hadde ikke godtatt det på Åråsen heller.

– Fryktelig brøler

Etter kvarteret gikk Daniel Gustavsson på skudd fra 25 meter. Avslutningen så helt ufarlig ut, men Adam Larsen Kwarasey måtte gi en enkel retur.

Der dukket Thomas Lehne Olsen opp og sjokkerte Vålerenga-fansen med sin femte for sesongen.

– En fryktelig brøler, sa Eurosport-kommentator Tor Ole Skullerud.

Chidera Ejuke var sprudlende på venstrekanten for hjemmelaget, men det ble én finte for mye – gang på gang.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Effektivt bortelag

Mens Vålerenga slet med å skape de store sjansene, var de gulkledde dødelige effektive foran mål.

Etter 62 minutter fant Tobias Salquist en årvåken Lehne Olsen etter et frispark. Spissen scoret sitt andre mål for dagen.

Hjemmefansen stilnet, de tilreisende jublet hemningsløst.

Så tok Salquist hovedrollen. Dansken pirket inn 3–0 etter drøye 70 minutter spilt. Deretter ble Fitim Azemi sendt av banen ti minutter før slutt.

LSK-fansen ropte: «Hjemmebane, hjemmebane» i sluttminuttene.

Publikumsfesten ble et mareritt for hjemmelaget.