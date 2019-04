Forholdene rundt arenaen vitner om knappe ressurser, men i KFUM-land er de overbevist om at de har noe som kan være en styrke i kampen mot toppklubbene.

KFUM – Start 1–2

EKEBERG: Opprykksferske KFUM har akkurat tapt for nedrykksferske Start, og på vei ut av kamparenaen ser Moses Mawa (22) ned i bakken.

Skuffelsen er stor over at KFUM står igjen med null poeng etter to jevne kamper i 1.-divisjon.

Da noen barn roper på ham, begynner han likevel å smile. De står lent mot fotballmål som er stilt på rekke, og som fungerer som et skille mellom spillere og publikum.

På parkeringsplassen, der kunstgress er blitt til asfalt, opphører det fysiske skillet. Et par unge gutter står og venter på Moses.

De håndhilser.

– Skulle det vært straffe? spør den ene gutten.

– Ja. 100 prosent, svarer Moses Mawa.

– Fantastisk

Det er et bilde på noe som gjør KFUM til en spesiell klubb på det nest øverste nivået i norsk fotball.

Moses Mawa er en av åtte førstelagsspillere som jobber på klubbens akademi, en skolefritidsordning for barneskolebarn.

Mange av de samme elevene er på plass på hjemmekampene for å støtte A-laget.

– Det er fantastisk. At barna står på som de gjør og viser lidenskap, smitter ekstremt mye. Det er deilig å være forbilder til barna her, sier Moses Mawa til Aftenposten.

Han beskriver KFUM som en «veldig nær» klubb, og han mener alle de unge tilskuerne på kampene gir spillerne energi.

Forbilder

Etter 68 minutter av kampen mot Start brukte han hodet til å styre inn reduseringen. Da ballen traff nettet, kastet fire unggutter på den langsiden seg om halsen på hverandre.

Det var et uttrykk for spontan glede.

Målet tente håpet om et comeback. Og KFUM mente også at de ble snytt for et straffespark.

Men scoringene til Aron Sigurdarson og Kasper Skaanes fra 1. omgang ble avgjørende, og Start vant den første kampen etter bråket som endte med Kjetil Rekdals exit som trener.

– Jeg legger merke til at jeg er et stort forbilde for dem. De pusher meg som jeg pusher dem på trening. Det er veldig deilig å spille med dem i ryggen, sier Moses Mawa om elevene og supporterne.

Tidligere toppspiller Carl-Erik Torp er utviklingsansvarlig og spillerutvikler i KFUM. Han mener båndet mellom førstelagsspillerne og elevene ved akademiet skaper helter.

– Det er fantastisk for å bygge klubb og skape nærhet til A-laget for barna. Det er en veldig fin måte å bygge identitet og interesse og skape litt helter, sier Torp.

For barna er det stort når spillerne dukker opp på skolen deres for å hente dem til akademiet.

– Disse barna gleder seg veldig. Det bygger heltestatus, fastslår Torp.

Fakta: KFUM Stiftet: 1. januar 1939 Hjemmebane: KFUM Arena Trener: Jørgen Isnes Aktuell: Rykket opp til 1-.divisjon før denne sesongen. Sist gang de var på det nivået, i 2016, rykket de rett ned igjen. Har tapt de to første kampene av sesongen (0–1 borte mot Sandefjord og 1–2 hjemme mot Start).

Dugnadsavis

Én time før kamp, ved klubbkontorene på KFUM Arena:

– Vil du kjøpe avisa?

– Selvfølgelig. Må bare spille match først.

Førstelagstrener Jørgen Isnes svarer på forespørselen fra en håpefull guttespiller fra 2007-laget.

Som denne vårens dugnad har 11- og 12-åringene laget en klubbavis. Den selges i forbindelse med hjemmekampen mot Start.

Ungguttene har intervjuet flere av spillerne til avisen. På forsiden stilles spørsmålet: «Hvem er raskest i Kåffa?».

Over spørsmålet er det bilde av nevnte Moses Mawa og Dadi Dodou Gaye, også han en av spillerne som jobber ved akademiet.

To verdener

Start kommer fra eliteserietilværelse sist sesong. Hjemme på Sør Arena er det plass til nesten 15.000 mennesker.

Her på Ekeberg er det helt andre forhold.

På motsatt side av hovedtribunen er det ingen tilskuerplasser. En rekke med provisoriske reklamebannere er hengt opp på nettet som går langs hele langsiden.

På toppen av et skur, mellom trenerbenkene, kommer kampens videoproduksjon til syne i form av to personer med hvert sitt kamera.

Fra gangfeltet ved bilveien rett ved arenaen har en gruppe stoppet opp for å få med seg litt av kampen.

Dette er to lag fra helt ulike deler av fotballens næringskjede.

Men hvis det skorter med de økonomiske musklene, må man tenke annerledes for å holde seg konkurransedyktig.

Og kanskje ligger noe av svaret i det som gjør at KFUM skiller seg ut: de tette båndene gjennom klubben.

Har tatt grep

– Det gjør at det blir forbilder og «high five» i gangene. Det er god stemning, og den er litt spesiell i forhold til en del andre klubber. Så tror jeg ikke er sånn at det ikke finnes i andre klubber, men det er nok mer barn på disse matchene enn på andre arenaer, sier trener Jørgen Isnes.

I hverdagen jobber han tett sammen med Carl-Erik Torp.

Noe av det viktigste de gjør, er å utvikle en tydelig filosofi som går fra topp til bunn.

– I en så stor klubb er vi ofte prisgitt foreldrene på de ulike lagene. Da må vi sørge for at det ikke dras i ulike retninger, sier Torp.

For førstelaget handler det nå om å unngå å rykke rett ned igjen til 2.-divisjon, slik det endte med i 2016, klubbens første sesong på dette nivået.

Nå er de kommet tilbake for å bli.

– Vi er en klubb som bygger for å være en 1.-divisjonsklubb. Minst. Det er helt klart ambisjonen. Så får vi om det er hårete eller ikke, sier Torp.

– Jeg tror vi kommer til å slå godt fra oss, og jeg synes vi har vist dette i to matcher mot opprykksfavorittene, mener Jørgen Isnes.