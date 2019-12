Solskjær raser etter rasismesak: – Han bør aldri få gå på en fotballkamp igjen

En Manchester City-supporter så ut til å gjøre apebevegelser mot United-spiller Fred. Nå skal City komme til bunns i saken sammen med politiet.

Det haglet med gjenstander mot Fred da han skulle ta et hjørnespark. Foto: Mike Egerton, PA / AP

Manchester City-Manchester United 1–2

ETIHAD STADIUM: Manchester United og Ole Gunnar Solskjær fikk et drømmeresultat da de slo byrival City 2–1 på bortebane, men nå kan kampen bli skjemt av en rasismesak.

I annen omgang kastet en rekke City-fans lightere og andre gjenstander på United-spiller Fred da han skulle ta et hjørnespark.

I sosiale medier er det nå en rekke bilder av en City-supporter som ser ut til å gjøre apebevegelser mot United-spilleren.

Ole Gunnar Solskjær ble spurt om saken av BBC.

– Jeg har sett videoen. Det var Jesse (Lingard) og Fred, og han fyren bør skamme seg. Det er uakseptabelt, sa nordmannen.

På pressekonferansen etter kampen gikk han litt lenger.

– Vi snakker om det hver eneste uke. Han er tatt på kamera. Han bør aldri få gå på en fotballkamp igjen. Jeg har sett videoen og regner med at City og politiet håndterer det, sier han.

Solskjær mener supporteren bør inn på et utdanningsprogram. Han klandrer ikke Manchester City for det som skjedde.

Ole Gunnar Solskjær reagerer sterkt på oppførselen fra en Manchester City-fan under lørdagens derby. Foto: PHIL NOBLE, REUTERS / NTB SCANPIX

Ifølge AP-journalist Rob Harris vil Manchester City nå etterforske saken.

Klubben skal samarbeide med politiet i Manchester for å identifisere City-supporteren, og for å finne ut hva som skjedde. De vil også samarbeide om å se nærmere på alle gjenstandene som ble kastet inn på banen.

– Jeg støtter uttalelsen fra klubben. De skal komme til bunns i det sammen med politiet. Det er en kamp vi kjemper hver eneste dag. Forhåpentligvis kommer det ikke til å skje igjen, sa Pep Guardiola på pressekonferansen etter kampen.

Etter kampen fikk United-spiss Marcus Rashford spørsmål om supportere som hev objekter på banen og sang usmakelige sanger.

– Dette kan skje. I det siste har vi håndtert det litt bedre. Men at det fortsatt skjer, er ikke bra nok. Det er selvfølgelig arbeid som gjenstår. For oss handler det bare om fotballen. Vi prøver bare å gjøre det beste på banen, sier Rashford i et intervju vist på TV 2.

