Brann snudde mot Vålerenga: – Coaching i verdensklasse

(Vålerenga - Brann 1–2) Det omdiskuterte sluttspillet i Toppserien er omsider i gang. Grunnspillvinner Brann fikk en drømmestart. Men det startet trått.

I grunnspillet skilte det til slutt seks poeng fra vinner Brann ned til 3.-plasserte Vålerenga.

Det tok bare 20 sekunder før Janni Thomsen sendte Vålerenga foran i det første møtet i mesterpuljen, men to Brann-scoringer etter hvilen snudde kampen for de tilreisende.

MATCVINNERSCORINGEN: Innbytter Maria Brochmann feirer 2–1-scoringen sammen med lagvenninnene.

Men Oslo-laget ga virkelig bergenserne kamp om poengene.

– Det ble tøft for oss. Men heldigvis fikk vi 1–1 tidlig i andreomgang og da fikk vi blod på tann. Det er utrolig godt å starte sluttspillet på denne måten, sier Brann-spiller Nora Eide Lie til NRK.

Karina Sævik var nære å doble ledelsen til 2–0 etter drøye 20 minutter, men stolpen sto i veien. Brann spilte seg så inn i oppgjøret. Syv minutter før pause var Marit Bratberg Lund et tverrliggertreff unna utligning.

DRØMMESTART: Vålerenga-spillerne feirer 1–0-scoringen.

Brann-kaptein Tuva Hansen var slett ikke fornøyd med det som ble prestert før hvilen, hvor hun var spesielt misfornøyd med det tidlige baklengsmålet.

Hun hadde samtidig stor tro på at dette kunne snu etter pause.

– Vi må opp et par hakk. Da skal vi fader meg ta dem, var kapteinens klare melding under pauseintervjuet med NRK.

Svakt forsvarsspill fra vertene sørget for at Brann–spiller Therese Åsland fikk en enkel oppgave med å sette ballen i nettet allerede seks minutter ut i omgangen.

Med 20 minutter igjen ble innbytter Maria Brochmann spilt fri inne i feltet. Da ballen suste ned i det lengste hjørnet, hadde hun ikke vært lenger på banen enn noen sekunder. 2–1 Brann.

– Dette kan man nesten kalle «coaching i verdensklasse», sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp. Et utrykk gjort folkekjært av nåværende Rosenborg-trener Kjetil Rekdal etter at han ledet Aalesund til cuptittelen i 2009.

Seieren mot Vålerenga ga Brann en drømmestart på sluttspillet, hvor de i utgangspunktet startet med seks poeng, mens Rosenborg startet med fire. Vålerenga startet med to, mens Stabæks utgangspunkt var null poeng.

– Etter utligningen er Brann best. Vi gjorde et forsøk, men det strakk ikke til. Jeg begynner å bli litt lei av at vi bare er nesten god nok mot Brann hver dag, sier Vålerenga-trener Nils Lexerød, som innrømmer at det skal bli vanskelig å tukte Brann på toppen av tabellen, selv om det gjenstår en rekke kamper.

Nummer en og to får Champions League-plassene til neste sesong.

Brann leder nå med sine ni, to poeng foran RBK, som slo Stabæk i ettermiddag:

Seriesystemet, som ble vedtatt for tre år siden, har fått mye kritikk fra både supportere og spillere tidligere i år. I en melding på Twitter, lagt ut av Branns supportergruppe Bataljonen, og som ble signert av supportergruppene til Vålerenga, LSK Kvinner, Stabæk og Rosenborg, skrev de:

– Uavhengig av hvilket lag som vinner grunnspillet i Toppserien for kvinner, er det dette laget vi anerkjenner som den ekte vinneren av Toppserien 2022.

– Vi anerkjenner ikke sluttspillet som en ekte seriekonkurranse, ettersom det blant annet strider mot seriens grunnprinsipp om at hver kamp teller like mye. Det er derfor laget som ligger på topp etter 28. august (den siste serierunden) som får det legitime seriegullet og vår hyllest, skrev Bataljonen på Twitter i august.

Under et kick-off for Toppserien foran sesongen, utdypet daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, litt om hvorfor man prøver ut en ny struktur.

–Jeg er veldig stolt av at vi tør å prøve nye ting. Jeg tror fotballen er nødt til å utvikle seg, prøve nye ting.

– En del av hensikten var å skape en enda større konkurranse mellom de beste lagene, at man skal spille tettere kamper oftere, mot bedre motstand. Det vet man er prestasjonsfremmende, sa Jørgensen.

