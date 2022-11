Glesnes og Union mistet MLS-tittelen i straffedrama – Gareth Bale utlignet åtte minutter på overtid

Jakob Glesnes og hans Philadelphia Union mistet MLS-tittelen åtte minutter på overtid. Los Angeles FC avgjorde på straffespark i en ufattelig dramatisk finale.

Gareth Bale jubler etter å ha utlignet for Los Angeles FC i niende tilleggsminutt i 2. ekstraomgang i MLS-finalen mot Philadelphia Union. Jakob Glesnes (til v.) fortviler.

Jakob Glesnes blokkerer et skudd fra Cristian Arango i MLS-finalen søndag.

NTB

Gareth Bale nikket inn utligningsmålet i det niende tilleggsminuttet i 2. ekstraomgang. Deretter misset Union alle sine tre første straffespark, mens LAFC scoret på tre av sine fire.

Jack Elliot, som er Glesnes' makker i midtforsvaret, trodde han hadde scoret vinnermålet da han satte inn 3-2 med sin annen scoring i kampen fire minutter på overtid i 2. ekstraomgang. Slik ble det ikke, for i det niende tilleggsminuttet utlignet Bale til 3-3 for hjemmelaget.

Den tidligere Tottenham- og Real Madrid-stjernen ble byttet inn i første ekstraomgang.

Det måtte spilles mye tilleggstid etter at LAFC-keeper Maxime Crépeau ble utvist i det 116. minutt. Han stormet utenfor 16-meteren og felte Union-innbytter Cory Burke, som var alene gjennom. Både Burke og keeperen ble skadd i sammenstøtet, og det ble et langvarig stopp i spillet.

Seks dødballmål

Mot ti mann presset Union for et vinnermål, og Blake satte ballen i mål på en retur fra keeperreserven John McCarthy etter at blåtrøyene gjenvant ballen flere ganger etter et hjørnespark. Det var den femte scoringen etter dødball i kampen, og det skulle ikke bli den siste.

Etter et innkast kom Diego Palacios til dødlinja og slo inn. Bale knuste Elliott i lufta og nikket inn målet som sendte avgjørelsen til straffesparkkonkurranse.

Cristian Tello misset LAFCs første straffe, men storscorer Daniel Gazdag skjøt over for Union. Så reddet McCarthy skuddene til José Martinez og Kai Wagner, mens Dénis Bouanga, Ryan Hollingshead og Ilie Sánchez i tur og orden scoret for LAFC. Dermed var det avgjort etter bare sju av ti straffer.

Det skjedde mye også i ordinær tid.

Tilfeldigheter

Hjemmelaget tok ledelsen i det 27. minutt på noe heldig vis. Kellyn Acosta tok frispark fra 24 meters hold. Jack McGlynn i muren hoppet opp og fikk ballen rett i pannen så han høyst ufrivillig nikket den i hjørnet bak en helt utmanøvrert keeper.

Unions ungarske storscorer Gazdag utlignet i det 59. minutt. Også det målet ble til ved hjelp av tilfeldigheter, selv om avslutningen var fin. Etter et delvis klarert hjørnespark prøvde Martinez skuddfoten fra distanse, men sleivet skuddet så det i stedet ble et framspill til Gazdag. Han rykket fra motspillerne og banket ballen i mål.

Da LAFC tok ledelsen igjen i det 83. minutt, trodde de fleste på tribunene i Los Angeles at det var vinnermålet. Jesus Murillo kom som en rakett på Carlos Velas hjørnespark fra høyre, ristet av seg Martinez og stanget ballen i mål.

Himmel og helvete

To minutter senere svarte Union med kampens fjerde scoring etter dødball. Wagner tok frispark fra venstre. Flere forsvarere fulgte Glesnes' innløp, og Elliott fikk uhindret stusset ballen inn ved nærmeste stolpe. Glesnes var blant de første til å gratulere makkeren.

Elliot var nær å bli den store helten. I stedet ble han en slags syndebukk etter at han tapte duellen med Bale ved utligningsmålet. LAFCs keeperreserve McCarthy ble i stedet dagens mann med sine strafferedninger.

Det var de to beste i grunnserien som møttes i finalen. Los Angeles FC var like overlegen i ligaens vestre halvdel som Philadelphia Union var det i den østre. De hadde like mange poeng, men LAFC fikk Supporters Shield-trofeet takket være flest seirer.

Glesnes ble kåret til årets forsvarsspiller i LAFC. Han spilte hvert minutt av sesongen.