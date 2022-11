Sveits-treneren beskyldes for kjedelig håndball: – Vi lagde kjempesjanser

LJUBLJANA (VG) (Sveits – Norge 21–38) De tok ut keeper og spilte med syv spillere i angrep kampen gjennom. Sveits-treneren mener det var svært vellykket. Martin Albertsen tror andre nasjoner kommer til å gjøre som alpenasjonen mot Norge.

IRRITERTE NORGE: Martin Albertsen kjørte en omdiskutert taktikk gjennom hele kampen mot Norge.

Viaplays kommentatorduo Daniel Høglund og Gunnar Pettersen reagerer negativt. Høglund mente at det «ikke gir meg noen ting» da sveitserne tok ut keeperen og kjørte overtall mot det norske forsvaret. Sveits-treneren ser helt motsatt på det.

– Vi laget kjempesjanser og da skal vi fortsette, sier Albertsen til VG.

Han mener å ha funnet et svakt punkt hos den regjerende europa - og verdensmesteren Norge.

– Jeg visste godt at det ville bli en diskusjon i Norge om dette. Men det er en del av regelsettet i håndball at vi kan spille slik. Jeg kan bare si at det er nok andre nasjoner som ser på denne kampen. For vi var 20 ganger alene med de norske målvaktene. Så ett eller annet har vi gjort riktig der. Men Norge har dyktige målvakter, legger Albertsen til.

Silje Solberg-Østhassel reddet halvparten av de sveitsiske skuddene før pause. I motsatt ende scoret Norge mange i tomt sveitsisk bur.

– Det er kjedelig håndball, sier keeperen som selv kom på scoringslisten.

«KJEDELIG HÅNDBALL»: Silje Solberg-Østhassel liker på ingen måte syv mot seks-spillet.

– Det er mange lag som tester ut syv mot seks for å få en ekstra fordel. Men jeg synes det er kjedelig dimensjon som har kommet inn i håndballen, sier hun.

– Det kan godt hende, men slik er reglene. Da må hun gjøre noe med dem, gjentar Martin Albertsen.

I hovedrunden kommer Norge ganske sikkert til å møte både Danmark og Sverige. Danskene har jobbet mye med syv mot seks-spillet denne høsten. Sverige overrasket Norge stort med akkurat denne taktikken i fjorårets VM og klarte som eneste nasjon uavgjort mot verdensmesterne i Spania.

Tirsdag avslutter Norge gruppespillet mot Ungarn. De trenger å gjøre en forandring etter to skuffende åpningskamper. Søndag ble det tap for Kroatia.

– Etter å ha sette dette tror jeg flere kommer til å bruke denne taktikken mot Norge, sier Martin Albertsen. Sveits sin danske trener har 20 års erfaring fra internasjonal håndball.

– Jeg vet at danskene har gjort det i EM og tror de kommer med det mot Norge. Det går an å skape riktig mye plass, mener Albertsen.

– Sånn sett perfekt trening for oss, svarer Stine Bredal Oftedal.

– Det er noe med det å få omstilt og holde posisjonene. De gangene vi bommer i forsvar så overjobber vi litt for mye og ender med å krysse hverandre. Det er farlig i syv mot seks. Det var fint at vi fikk kjenne på det allerede i dag, mener kapteinen.

– Dette må vi finne litt ut av. Den største utfordringen er å skape dynamikk nok i forsvarsspillet, legger hun til.

– Hvis vi møter dette senere i mesterskapet så vet vi hvordan vi skal prioritere og bevege oss, sier Kristine Breistøl som holder til i det norske midtforsvaret.

– Sveits skapte en god del store sjanser på dere?

– Ja, når de er en mer så er det ting vi må prioritere opp og prioritere ned. Men jeg synes vi totalt sett spilte en fin kamp, svarer Breistøl. Esbjerg-spilleren blir mer og mer sentral i det norske laget.

UTFORDRING: Stine Bredal Oftedal er forberedt på at Norge møter syv mot seks-spill igjen senere i EM.

Viaplay-ekspert Gunnar Pettersen er ingen tilhenger av syv mot seks-spillet. Han synes særlig det tar bort fintene fra angrepsspillerne. Det blir mye pådrag og viderespill. Pluss at mange mål blir scoret helt uten at keeperen rekker inn fra benken for å redde.

– Ut fra hvordan Norge spilte i forsvar mot Sveits så tror jeg flere vil gjøre det mot Norge videre i EM, sier Pettersen til VG.

Den tidligere landslagssjefen for håndballgutta mener at Sveits-playmaker Kerstin Kündig ikke klarte å utnytte hullene i det norske forsvaret godt nok.

– Det var rom midt i det norske forsvaret. Men den sveitsiske spilleren gikk bort fra dette rommet i stedet for å gå rett på. De fleste lag legger en skytter i midten. Dermed fikk ikke Norge trent på å lage de bruddene jeg mener er viktig. Det krever ekstremt god timing, forklarer han.

– Dette kan bli 30 ganger vanskeligere mot en annen motstander. En spiller må være modig og slippe seg frem, sier han og mener at det motstanderen i slike situasjoner skal låses ned til frikast. Ellers utnytter motstanderen det naturlige overtallet.

Pettersen synes også de norske kantspillerne sto for smalt og slapp sveitserne for lett til i bredden.

Norge møter Ungarn 20.30 tirsdag kveld. Kampen sendes på TV 3.