Forberedt på kritikk av «den norske VAR-modellen»

Fra dette rommet i Oslo skal VAR-dommerne melde fra om åpenbare dommerfeil. Men VAR i Eliteserien blir ikke helt slik du kjenner det fra fotball-VM eller Premier League.

VAR-ROMMET: Her skal norske VAR-dommere plukke opp dommerfeil.

VAR, altså video assistant referees, blir innført i Eliteserien fra 2023-sesongen. Det betyr at dommerteamet på stadion får hjelp av VAR-dommere som holder til på Holbergs plass i Oslo.

Lørdag fikk VG slippe inn i det «hellige» VAR-rommet.

VAR-dommere har tilgang til TV-bilder og kan bistå hoveddommeren når det er snakk om en «klar og åpenbar feil» eller en man glipper i en viktig situasjon som handler om:

Scoring/ikke scoring

Straffe/ikke straffe

Direkte rødt kort

Feil identitet

– Når vi starter opp, er vi forberedt på diskusjoner om «hvorfor er den norske modellen sånn?», sier VAR-prosjektleder Knut Kristvang til VG.

Han er sikker på at ting må justeres underveis.

– Det er ikke mulig å si at det vi gjør i seriestarten 10. april, vil bli helt likt med hvordan vi gjør det i november. Det kommer neppe til å skje. VAR vil utvikle seg, og vi må lære og justere underveis også.

– Hva er du mest spent på eller frykter mest?

– At alt av bilder, kameravinkler, kommunikasjon og resten av det tekniske rundt VAR fungerer, slik at VAR blir presentert på en god måte for seere og publikum både på TV og stadion. Men vi har flinke folk og partnere som jobber med dette, og er godt forberedt.

– For deg handler det vel mer om at dommerne er forberedt, sier Kristvang og snur seg mot Terje Hauge.

Hauge er dommersjef i Norges Fotballforbund.

– Det mest kritiske i alle ligaer som har innført VAR er tidsbruken, altså hvor lang tid det tar fra stopp til start. Så det er jo her vi er helt sikre på at det også i Norge vil være kritiske meninger om at det tar litt for lang tid, beskriver Hauge.

– Men vi må bare komme i gang. Vi må finne ut hvem som er flinkest i VAR-rommet og hvem som er best på gresset. Vi må ha rette folk i rette posisjoner, sier han.

SKJERMER: En rekke stasjoner med flere skjermer er satt opp i det norske VAR-rommet.

49 dommere har det siste året vært gjennom de to første nivåene av VAR-utdanningen (teori og offline-trening). Fire helger fremover skal dommerne øve på VAR i praksis. 24 kamper spilles i Sarpsborg, mens VAR-dommere er på plass i Oslo.

Den norske VAR-versjonen er ikke like «high tech» som den man er blitt vant med i Champions League, Premier League eller VM.

Det blir ikke semiautomatisk offsideteknologi, slik man så i fotball-VM.

Det blir ikke mållinjeteknologi, slik man ser i Premier League og Champions League.

På en eliteseriekamp vil det være fra 5–6 kamera og opp til rundt 12, avhengig av hvilket produksjonsnivå som gjelder for den enkelte kampen.

– Den semiautomatiske offsideteknologien som ble benyttet under VM flytter jo VAR til et nytt nivå, men den har også en betydelig større kostnad, så den er ikke aktuell for oss nå, forteller Kristvang.

– Det er klart at for dommerne er det et annet verktøy til å bestemme offside i vanskelige situasjoner. Også visuelt er dette mer forklarende for de som sitter og ser på TV, sier han om den nye teknologien sammenlignet med den norske modellen hvor man skal bruke virtuelle offsidelinjer.

– Men vi håper jo at dette på et tidspunkt også kan innføres i norsk fotball, og utviklingen skjer fort.

Kristvang forteller at det jobbes med hva TV2 skal vise for sine seere, og hva de kan vise med hjelp av tilgjengelige kameraer.

– Folk vil gjerne han likhet. Vil man oppleve VAR annerledes på et stadion med fem kameraer kontra et med tosifret kameraer?

– Du merker forskjell i TV-produksjonen og TV-opplevelsen, men for VAR vil ikke forskjellen i antallet kameraer ha veldig stor betydning så lenge de kameraene man bruker for VAR-vurdering er tilnærmet like uansett kamp. VAR kan gjennomføres også med det laveste produksjonsnivået.