Utelatt fra troppen til åpningskampen

(KRAKOW, VG) Norge har med seg for mange utespillere til VM, og er nødt til å utelate spillere til kveldens åpningskamp mot Nord-Makedonia.

UTELATT: Simen Holand Pettersen er ikke med i Norges tropp til kampen mot Nord-Makedonia.

To spillere blir ikke å se på banen mot Nord-Makedonia når Norge VM-åpner i kveld.

Landslagssjef Jonas Wille avslører at Thomas Solstad og Erik Toft står over kveldens kamp, men at de er med i troppen.

Samtidig bekrefter Wille at verken Simen Holand Pettersen eller Emil Kheri fikk plass i den tillatte 18-manns troppen.

– Er det tungt å gi en sånn beskjed?

– Ja, det er det jo selvfølgelig. Samtidig har vi forberedt spillerne i forkant så det kommer ikke som et sjokk. De er gode alle sammen så vi må se på det som et luksusproblem, men selvfølgelig føler vi med spillerne, sier Wille til VG.

Norge - Nord-Makedonia fredag kl. 20.30, TV 3 og Viaplay