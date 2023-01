Dette er Ruuds første motstander i Australian Open

Casper Ruud (24) skal opp mot 22 år gamle Tomas Machac fra Tsjekkia i første kamp i Grand Slam-turneringen Australian Open. De to har aldri møttes før.

MØTER TSJEKKER: Tomas Machac står på motsatt banehalvdel når Casper Ruud går i gang med årets første Grand Slam.

Natt til torsdag ble trekningen til turneringen klar. Machac er rangert som nummer 115 i verden. Før jul nådde han foreløpig karrierebeste med 97.-plass på rankingen.

Med seier for Ruud i første runde venter vinneren av Christopher O'Connell og Jenson Brooksby. Spanjolen Alejandro Davidovich Fokina vil trolig vente i tredje runde, mens det kan bli et gjensyn for Ruud i den fjerde runden mot Matteo Berrettini (14 i verden).

Fokina slo ut Ruud i French Open i 2021, mens nordmannen røk for Berrettini i strake sett da Norge spilte United Cup mot Italia.

Fjorårets sesong ble en opptur for Ruud. Blant høydepunktene spilte han seg helt fram i Grand Slam-turneringene French Open og US Open. I tillegg ble det finale i ATP-sluttspillet.

Oppladningen til Australian Open har imidlertid ikke vært optimal. I ASB Classic i Auckland røk favoritten Ruud ut allerede etter første kamp da serbiske Laslo Djere ble for sterk.

Ruud måtte trekke seg fra Australian Open i fjor som følge av ankelskade. I år kan verdenstreeren ende på topp på verdensrankingen, men da må Snarøya-mannen spille seg helt til finaleplass i Melbourne. (NTB)