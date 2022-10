Klaveness holdt ny «Fifa-tale»: – Det koster emosjonelt

Fotballpresident Lise Klaveness (41) satt på første rad i Europarådet og rettet ny kritikk mot Fifa i dag. Det kommer med en kostnad.

NFF-president Lise Klaveness holdt et seks minutter langt innlegg om Fifa og forholdene i Qatar.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Det innrømmer den norske fotballtoppen i møte med VG i Strasbourg.

– Jeg er valgt til president på dette budskapet. Men emosjonelt så koster det, sier Klaveness.

Hun deltok på en halvannen time lang høring i Europarådet, der temaet var Fifa og arbeidernes rettigheter i Qatar. Fotball-VM sparkes i gang i det lille ørkenlandet om bare fem uker.

Klaveness kalte valget av Qatar som vertsnasjon for uakseptabelt i dag. Akkurat som hun gjorde på FIFA-kongressen i Doha i juni.

– Vi ser dessverre at Fifa ikke gjør nok i praksis, sa Klaveness i sin seks minutter lange tale i Frankrike.

Og:

– Vi har fått mange løfter som har vist seg å være hule.

Visegeneralsekretær Alasdair Bell i Strasbourg i dag.

I salen satt politikere fra hele Europa, samt Fifas visegeneralsekretær Alasdair Bell. Han var i likhet med Klaveness innkalt som en av fem eksperter, og deltok i en spørrerunde fra politikerne etterpå.

Klaveness roser administrasjonen i Fifa. Men fra politisk hold har hun ikke hørt noe som helst etter talen i Qatar i sommer.

Overfor VG understreker presidenten i Norges Fotballforbund (NFF) at hun tåler det å ikke være godt likt av alle.

– Men alle synes det er ubehagelig. Det gjør jeg også. Jeg har et talent for å være møteplager, og det skammer jeg meg over noen ganger. Men i dag også: Jeg synes de svarer for ullent, og da kommer det et ekte engasjement. Hele norsk fotball har tatt denne rollen. Men går vi for langt, så virker det ikke i henhold til hva vi ønsker, poengterer hun.

Savner Infantino-svar

Kulturkomiteen i Europarådet jobber med en rapport som skal resultere i tydelige forventninger og råd til Fifa. I det foreløpige utkastet foreslås det blant annet at et land som søker om VM må garantere for overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og godt styresett.

Alternativt bør de ikke få lov til å søke, heter det i utkastet.

Europarådets komité for kultur, sport, forskning og medier samlet seg i dag.

Linda Hofstad Helleland (H) sitter i kulturkomiteen i Europarådet og stiller seg bak forslaget.

– Det utgjør en forskjell og betyr noe når samtlige europeiske land (foruten Russland og Belarus, som er utestengt) jobber med en rapport og kommer med forslag til endringer. Gianni Infantino (FIFA-president) har vært her og snakket. Vi har også snakket med ham i andre møter. Men der savner vi tydelige svar, sier Helleland til VG.

– Hva er det han ikke svarer godt nok på?

– Arbeidernes rettigheter. De bør ha muligheter til å fagorganisere seg. Det bør være uavhengige tilsyn som sørger for at rettighetene deres ivaretas, vi ønsker oss et fond som sikrer økonomisk erstatning til arbeiderne i Qatar. Og så savner jeg svar på hvordan man skal påvirke en vertsnasjon når det er snakk om menneskerettigheter og LHBTQ-spørsmål.

Helleland mener svarene fra Fifa er ulne:

– Vi ser ikke at det foregår en faktisk endring, sier den tidligere kulturministeren.

Hun utfordret Fifa direkte i salen i Strasbourg i dag. Blant annet på forslaget om at et søkerland må levere på menneskerettigheter.

Fifas svar

Alasdair Bell svarte på vegne av organisasjonen:

– For meg er det litt tosidig. Ja, det ville vært fint. Men om det hadde vært slik da Qatar ble valgt, så hadde vi ikke vært der vi er i dag, med positive endringer og reformer i landet, sa han.

– VM har vært en katalysator for mange av endringene i Qatar. Dette er nok den første megaeventen i idretten som etterlater seg en arv om bedringer menneskerettighetene i et land. Fifa bør ikke briske seg med det, men det er greit å huske det, sa Bell.

Lise Klaveness og NFF var invitert til Europarådet av Linda Hofstad Helleland (t.v.). Her er de samlet klokken 08.00 i dag tidlig.

Lise Klaveness og NFF har også jobbet for et kompensasjonsfond og et migrantsenter for arbeiderne i Qatar. Lenge følte hun at Fifa var på glid. Men i forrige uke kom det hun beskriver som en direkte avvisning.

I dag opplevde hun at Fifa var på glid igjen.

– Jeg håper at det er sant, fordi det er på mange måter en lakmustest: Klarer man ikke dette, så har man ikke gjort noe som helst med muligheten for å organisere seg eller med overgrep mot migrantarbeidere i et historisk perspektiv, sier NFF-toppen.

– Man får ikke bygd et migrantsenter før VM, men vår forpliktelse strekker seg utover VM, understreker hun.

Må «overleve»

Klaveness anerkjenner at det har skjedd mye positivt i Qatar siden landet ble tildelt VM i 2010. Det er likevel langt igjen på enkelte områder, sier hun.

– Det er mange diplomater som snakker bak lukkede dører i Uefa og Fifa. Og det er både viktig og riktig. Jeg tror på diplomatiet. Samtidig har jeg en annen rolle. Men jeg må overleve. Jeg har ikke ni liv og skal ha krefter igjen også, sier hun.

Linda Hofstad Helleland sitter ved siden av Klaveness i sofaen i Europarådet. Hun slåss selv mot sterke krefter i IOC da hun var visepresident i Wada:

– Noen må ta seg av det diplomatiske. Samtidig som Lise må snakke et tydelig språk. Hun har en talerstol og når ut. Hun skal ikke være diplomat, mener Høyre-politikeren.