Sterke reaksjoner etter straffesituasjon: – Fullstendig sjanseløst

MALAGA (VG) (Spania – Norge 1–0, kampen pågår) Det norske landslaget fikk en tøff start på EM-kvalifiseringen, men et tilnærmet samlet ekspertkorps mener at Norge ble snytt for en soleklar straffe.

Playmakeren Dani Olmo sendte Spania i ledelsen, men det er ikke det flest nordmenn snakker om underveis i kampen.

– Fullstendig sjanseløst at det ikke blir blåst straffe der!

Nå skjønner jeg ingenting, sier den tidligere storscoreren Ole Martin Årst på Twitter.

– Klar straffe, Norge snytt, sier Rosenborg-trener Kjetil Rekdal i VGTVs studio.

Martin Ødegaard fikk en stor mulighet. Skuddet hans ble blokkert av Nacho Fernandez, før han ble taklet av Rodri etter at ballen var borte.

Mens Norges landslagskaptein ble liggende i gresset, protesterte de norske spillerne mens spillet gikk videre.

– Norge burde hatt straffespark, Martin Ødegaard ble høvlet ned, melder TV2s ekspert Jesper Mathisen.

TAKLET: Her kommer spanske Rodri altfor sent inn i Martin Ødegaard etter at ballen er borte.

Landslagssjef Ståle Solbakken ga klar beskjed til fjerdedommer hva han mente om situasjonen, og også Roma-spilleren Ola Solbakken var oppe fra setet sitt for å si sin mening.

Til slutt blåste den franske dommeren av spillet for å se til Ødegaard. Situasjonen ble sjekket av VAR, men dommeren gjorde aldri om på avgjørelsen.

Mange eksperter og kjente fotballprofiler reagerer sterkt på at det ikke ble blåst straffe til Norge.

– Hvordan i all verden kan det der ikke være straffe?? spør den tidligere landslagsspilleren Jahn Ivar «Mini» Jakobsen seg på Twitter.

Også TV 2-ekspert Jesper Mathisen var klar i sin sak om at det burde vært dømt straffe.

