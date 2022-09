Nytt masseforfall på damesiden til renn: – Ikke en ønskelig situasjon

Det norske damelandslaget fikk krass kritikk for oppmøtet under Blinkfestivalen i sommer. Nå inviterer Norges Skiforbund til rulleskifest i nasjonalanlegget kommende lørdag. Men kun tre av 11 stiller til start.

STILLER IKKE TIL HELGEN: Anne Kjersti Kalvå, Ragnhild Haga og Ane Appelkvist Stenseth, her avbildet under damelandslagets samling i Livigno for en uke siden.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Vi ønsker selvfølgelig ikke at noen skal være syke og skadet. Og så er det andre utøvere som ikke har begynt å kjøre hardt ennå. Men det er ikke en ønskelig situasjon, sier langrennssjef Espen Bjervig, når VG spør hva han har å si til de som enten vil stusse eller være kritiske til at damefeltet nesten rensket for eliteutøvere.

For denne sommeren felte TV 2-ekspertene Petter Skinstad og Petter Northug en knallhard dom over det glisne oppmøtet fra damenes elitelag under Blinkfestivalen i august.

De ba rett og slett eliteløperne generelt, og dameløperne spesielt, om «å komme seg på jobb» når det ble arrangert rulleskirenn på direktesendt TV.

Mangler åtte av 11 løpere

Men nå opplever Norges Skiforbund, som selv står som arrangør av Holmenkollen skishow, at også dette arrangementet mangler flere av deres egne toppløpere på damesiden.

15 kilometeren i rulleskiløypa i Holmenkollen blir sendt på NRK lørdag. Men på startlisten mangler altså flere.

Kun tvillingene Lotta og Tiril Udnes Weng, samt landslagsprofil Heidi Weng stiller til start.

STILLER TIL START: Heidi Weng, her i front av damelandslaget økt på en samling i Livigno forrige uke.

Da mangler åtte utøvere.

Det er snakk om Ragnhild Haga, Anna Svendsen, Marte Skaanes, Julie Myhre, Anne Kjersti Kalvå, Ane Appelkvist Stenseth, Helene Marie Fossesholm og Mathilde Myhrvold.

Bjervig påpeker at Svendsen har hatt blindtarmoperasjon, noe hun selv skrev om på sosiale medier 29. august.

I tillegg reiste Julie Myhre tidlig hjem fra sist samling i høyden i Italia på grunn av coronasmitte. Hun er derfor ikke klar for en konkurranse.

Resten av landslaget returnerte til norsk jord fra høydesamling onsdag, men går likevel ikke rulleskirenn lørdag.

Langrennssjefen forteller hvorfor:

– Noen har reist mye, noen bor langt av gårde og har ikke vært hjemme siden Toppidrettsveka. De har behov for å komme hjem en tur. Det er vanskelig med en så tett kalender, med samlinger og rulleskirenn i etterkant, sier Bjervig og fortsetter:

– Men det er full dameklasse i Holmenkollen og bra med rekrutt- og regionlagsløpere.

SVARER PÅ FORFALLENE: Langrennssjef Espen Bjervig, her avbildet en gang i 2020.

På herresiden er de nær fulltallige.

Johannes Høsflot Klæbo er som kjent i USA på høydeopphold og stiller ikke. Emil Iversen og Didrik Tønseth har ifølge distansetrener Eirik Myhr Nossum fått fritak for Holmenkollen skishow fordi de skal i bryllup til en nær venn.

– Jeg vet at begge gjerne skulle stilt. Men det er et liv utenfor langrennsmiljøet også. Det havnet dessverre på samme dag som skishowet, sier han.

En som likevel litt overraskende stiller er Sjur Røthe. Han har ikke hatt en god sommer eller høst.

– Det er ikke tvil om at han har hatt mye trøbbel i det siste. Men det har ikke vært noen tvil, verken i mitt eller hans hode, at han skal være på startstreken. Så tilrettelegger vi intensiteten han går med. Det handler ikke like mye om å vinne for alle. For Sjur handler det om å gå en bra økt, men det har ikke vært tvil om at han skulle stille der. Så får vi ta det resultatet som blir.