Alle øyne rettet mot Messis «siste dans»: – Viktig for hans historie

DOHA (VG) Et kvarter etter førstemann kom Lionel Messi (35) tuslende ut på treningsfeltet som sistemann, men når det gjelder «den siste brikken» kan det være nå eller aldri.

HOVEDFOKUS: Det tok et kvarter fra første spiller kom på banen til Lionel Messi kom gående utpå treningsfeltet dagen før møtet med Polen, men det var ham fotografene ventet på.

– Alle sier at det Messi mangler er en VM-triumf. Jeg tror dette er hans siste sjanse, hans siste mulighet. Jeg tror ikke han får sjansen i neste VM. Derfor er det så viktig for hans karriere, hans rykte og hans historie, sier Radio Cadena 3-journalisten Mariano Lotuf.

Men til tross for at Messi har annonsert at dette er hans siste VM, er de som følger Argentina tettest delte i sine meninger om hvorvidt han faktisk er det eller ei.

– Jeg tror at Messi kommer til å spille i VM i 2026. Jeg tror han vil bli den første spilleren som spiller i seks VM, sier kollega Nicolás Mai.

FORSKJELLEN: En tegning viser Diego Maradona holde VM-trofeet som Lionel Messi kun kan titte bort på.

I flomlys og måneskinn i kveldsmørket på Qatar University Training Centre handlet det aller meste om Lionel Messi.

Fotografene så ikke ut til å bry seg stort om at stjerner som Lautaro Martínez, Julián Álvarez og Ángel Di María trikset og lekte seg med ballen, men holdt isteden linsen rettet mot garderobedøren.

Da han omsider kom tuslende ut på gressmatten – som sistemann – overdøv blitzregnet fra fotografene lyden av dronen som filmer treningene.

Først da Messi kom utpå, knøt lissene og ble med i «hæppesirkelen», fikk pressen beskjed om at stoppeklokken for det åpne kvarteret var i gang: Ingen Messi, ingen trening.

Dersom det går galt for Argentina i skjebnekampen mot Polen, kan det være siste gang man får se Lionel Messi i et fotball-VM-

– Det vil være en katastrofe for Argentina hvis de taper, sier Mai.

Det er ikke bare argentinerne som snakker om Messi. På Polens pressekonferanse ble spørsmålet «hvordan stoppe Messi» ikke stilt én, ei heller to, men hele tre ganger i ulike former dagen før dagen.

– Alle har stilt seg det spørsmålet i 18 år: Vi kommer ikke til å få svaret før han legger opp, sier Polen-trener Czesław Michniewicz dagen før møtet med Argentina.

Etter det ydmykende 1–2-tapet mot Saudi-Arabia imponerte Argentina heller ikke i den påfølgende kampen mot Mexico, men da det gjaldt som mest lot ikke lagets store stjerne seg stoppe.

– Jeg kastet en klump med dritt til ham, men han finner alltid løsninger på alt, sa lagkamerat Ángel Di María etter Messis silkemyke touch og nådeløse avslutning.

Di María røper at Messi hadde identifisert og snakket om at akkurat en slik situasjon kunne oppstå – og ba ham finne ham i området like utenfor sekstenmeteren.

– Jeg ventet på at det øyeblikket skulle dukke opp og ga det til ham, og han scoret et enormt mål. Jeg har ikke ord lenger. Jeg har hatt sjansen til å spille med den beste spilleren i verden på klubbnivå, og i 14 år med landslaget, og for meg er Leo alt, sier Di María.

I HOVEDROLLEN: Fotografene flokker seg rundt Argentinas aller største stjerne – og det blir nok neppe mindre oppmerksomhet når Lionel Messi kanskje spiller sin siste VM-kamp.

Nå er alle øyne igjen rettet mot Argentina-stjernen. Det argentinske nyhetsselskapet Relevo avslørte nylig at Messi også blir fulgt av et dokumentarfilm-team.

I diskusjonen mellom hvem som er størst av Diego Maradona og Lionel Messi, vil argentinerne alltid fremheve VM-tittelen fra 1986.

– Det blir et spesielt øyeblikk, for det er mest sannsynlig mitt siste VM. Det er min aller siste mulighet til å gjøre drømmen min, vår drøm, virkelig, sa Messi før møtet med Saudi-Arabia.

Med tap er Argentina ute. Dersom det blir uavgjort, er de avhengige av at Saudi-Arabia ikke slår Mexico. Aller helst bør de vinne.

Gruppeseier betyr nemlig at de unngår Frankrike og isteden møter enten Danmark, Australia eller Tunisia, ettersom det er helt usannsynlig at Australia (-2) passerer Frankrike (+4) på målforskjell.

Før VM-åpningen hadde argentinerne gått 36 kamper uten tap, men så langt i mesterskapet har laget som helhet slitt med å få spillet til å flyte.

– Vi vet hva vi er i stand til og at vi ikke har nådd vårt beste nivået, men vi er nødt til å fortsette å prøve, sier Manchester United-stopper Lisandro Martínez dagen før skjebnekampen, som spilles havnearenaen Stadium 974 onsdag kveld klokken 20.00.

Argentinas største avis El Clarín bidrar ikke akkurat til å minske presset på Messi og lagkameratene, og minner dem på at man allerede har brukt opp det ene feilsteget man kan tillate seg å gjøre i et VM:

En eneste feil kan koste dyrt og man får ikke flere sjanser.

