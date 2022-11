Kontroversene i VM: Øl-nekt og rasende kapteiner

Fotball-VM i Qatar er ikke mer enn fire dager gammelt. Likevel er mesterskapet for fullt preget av konflikt og kontroverser.

QATARS GATER: Fotball-VM i Qatar har mottatt kritikk helt siden tildelingen i 2010. Nå er mesterskapet i gang, og preges fremdeles av usportslige hendelser.

Det startet allerede før første kamp i fotball-VM 2022.

Øl-nekt

To dager før VM-åpningen mellom Qatar og Ecuador besluttet nemlig arrangøren å fjerne ølservering på de åtte stadionene der mesterskapet spilles. Stikk i strid med det som var planen.

Avgjørelsen skal ha kommet fordi qatarske myndigheter har lagt press på Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

Engelske supportere satt tilbake forundret. «Hæ, stemmer det?», svarte en kameratgjeng VG møtte. En av dem, John McInness, var klar på at det var slik autoritære regimer oppfører seg.

– De tenker at «Vi kan gjøre det, og da gjør vi det». Det er synd at det kommer såpass sent. Det rimer ikke, for de som kommer til Qatar er ikke alkoholikere. Men det er skuffende mer enn en tragedie»

Infantinos tirade

Men øl-nekten gled fort over i nok en kontrovers. Dagen før VM-starten holdt FIFA-president Gianni Infantino en smått oppsiktsvekkende «monolog» på en pressekonferanse.

Presidenten åpnet det som skulle være en 45 minutter lang pressekonferanse med en 59 minutter lang tale. Og talen i seg selv, den startet han slik:

«Today I feel qatari. Today I feel arabic.

Today I feel gay. Today i feel like a migrant worker.»

Deretter fyrte han løs mot det han mente var en mengde av misvisende nyhetssaker i internasjonale medier de siste årene. Han pekte også på hvordan det han kalte det europeiske migrasjonspolitikken, som ifølge Infantino har ført til at tusenvis av mennesker har omkommet, og stilte spørsmål ved hvorfor ingen har foreslått et kompensasjonsfond til familiene deres.

Monologen var også ispedd personlige anekdoter både fra barndommen og fra hans tidlige besøk i Qatar.

Samtidig kom FIFA-toppen med en homofili-lovnad. Han sa han hadde pratet med myndighetene i landet, som hevder at alle er velkomne til VM og landet hvor homofili er forbudt.

Kapteinsbind til besvær

Presidentens tale tok munn og mæle fra en rekke journalister og aktivister, senere tok FIFA bort flere lags kapteinsbind.

For en rekke nasjoner, deriblant England og Nederland, søkte i forkant av mesterskapet om dispensasjon til å bruke et regnbuefarget kapteinsbind med påskriften «OneLove».

Mandag ble det kjent at syv nasjoner må droppe å bruke regnbuefargede «OneLove»-kapteinsbind.

Markeringen er nemlig i konflikt med FIFAs eget reglement, som innebærer at spillerne har risikert å bli straffet med gule kort.

Tirsdag kom beskjeden om at Tyskland vil ta FIFA til retten etter regnbue-nekten, og blant andre England-, Nederland- og Danmark-kapteinene Harry Kane, Virgil van Dijk og Simon Kjær har uttalt seg om FIFAs avgjørelse.

– Vi er skuffet. Vi ville bruke det og den avgjørelsen ble tatt ut av mine hender, sier Kane, ifølge Sky Sports.

– Det er helt latterlig å true med sanksjoner på grunn av et kapteinsbind. Jeg forstår det ikke, sa Liverpool-stjernen van Dijk.

– Jeg synes det er fullstendig latterlig at vi ikke får lov til det, sa Kjær på pressekonferansen etter 0–0-kampen mot Tunisia.

Belgias regnbuedrakt

Kapteinsbindet var ikke det eneste der gullet uteble i enden av regnbuen. Også Belgias regnbuedrakt ble slått ned på mandag, samt bortedrakten til samme nasjon.

På bortedrakten var bokstavene «love» («kjærlighet») sydd inn i nakken på innsiden av drakten, noe som i likhet med det regnbuefargede kapteinsbindet strider med FIFAs reglement om at politiske uttalelser på skjorter eller utstyr ikke er lov for lagene som deltar i VM.

– Vi har ikke noe valg, for straffen er ute av proporsjoner. Vi kan ikke risikere at Eden får et gult kort før kampen starter, sa Peter Boassert, direktør i Det belgiske fotballforbundet.

Boassert opplyste også at Belgia av samme årsak må droppe treningsdrakten i regnbuefarger:

Irans stillhet

En markering som ikke ble stoppet, ble utført av Irans spillere mot sitt eget land.

Der hvor England droppet å ikle lagkaptein Kane det regnbuefargede kapteinsbindet, unnlot de iranske spillerne å synge med under nasjonalsangen.

Det har sammenheng med situasjonen i hjemlandet. Teksten i nasjonalsangen hyller regimet og revolusjonen i 1979, hvor blant annet kvinners rettigheter ble kraftig innskrenket.

TV-bildene fra kampen som endte 6–2 i favør England viste også gråtende tilskuere på tribunen i minuttene før kampstart. Kaptein Ehsan Hajsafi uttalte seg kritisk til myndighetene i eget hjemland dagen før møtet med England.

– Vi må erkjenne at noe ikke er riktig i landet vårt og at vårt folk ikke er glade. Vi er her, men det betyr ikke at vi ikke skal være stemmene deres eller respektere dem. Det vi har, er fra dem. Vi må kjempe. Vi må prestere og score mål for å gi det modige, iranske folk et resultat. Jeg håper ting endrer seg, slik folk håper på, sa Hajsafi, ifølge The Guardian.

«Fake it til you make it»

Men det er ikke bare det ekte og vonde som har ført til kontroverser i forbindelse med verdensmesterskapet.

I et forsøk på å skape fotball-stemning før ekte fotballfans nesten hadde rukket å lande i ørkenstaten, dukket store mengder falske fotballfans opp i gatene.

Ikledd Argentinas farger, Englands drakter og mens de jublet og ropte brasilianske stjerners navn, tok de til gatene i Qatar.

Det hele skulle så vise seg å være betalte migrantarbeidere, de fleste fra India, skrev nyhetsbyrået AFP.