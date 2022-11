Bjøntegaard ville gi seg - reddet av friplass: - Superfornøyd

Erlend Bjøntegaard fikk friplass i verdenscupåpningen i Kontiolahti. Der har du årsaken til at 32-åringen forlenger skiskytterkarrieren med minst ett år.

SOFT START: Erlend Bjøntegaard sesongåpnet med en 9. plass som beste resultat under sprintene på Sjusjøen.

– Jeg hadde gitt meg hadde det ikke vært for denne muligheten. Det vippet avgjørelsen, at jeg har lyst til å drive med dette i hvert fall én sesong til. Å kunne gå rett inn i verdenscupen nå og kunne konkurrere mot de aller beste med en gang har vært en viktig faktor for min del, sier Bjøntegaard om sin beslutning.

32-åringen ble - som Johannes Dale - vraket på landslaget, og på grunn av alder fant ikke skiskytterforbundet heller noen plass til veteranen på rekruttlandslaget.

Men sammenlagtseieren på nest øverste nivå forrige sesong, IBU-cupen, ble belønnet med en friplass i verdenscupåpningen, og nå har Bjøntegaard tre «matchballer» i Kontiolahti: normalen (30. nov), sprinten (3. des) og jaktstarten (4. des).

Erlend Bjøntegaard har ambisjoner om å være med også til Hochfilzen og den andre verdenscuprunden.

– Jeg håper å få være med videre. Det står i uttakskriteriet at det er én utøver som skal sendes til IBU-cup. Da er det én ting som gjelder i Kontiolahti og det er å prestere godt.

32-åringen, som har totalt 29 topp 10-plasseringer på sine 125 individuelle verdenscuprenn siden han debuterte med en 7. plass på normalen i Östersund i november 2012, sesongåpnet med en 9. plass som beste resultat på Sjusjøen.

Han ga seg selv godkjent siden han ikke hadde lagt opp til noen formtopp i den hjemlige sesongåpningen.

– Det som er deilig at jeg blir litt bedre for hver hardøkt og hver konkurranse. Rennene på Sjusjøen er de første på veldig mange år hvor jeg vet at jeg kun har hatt en plan om å ha en jevn progresjon hele høsten. Det blir en litt annen inngang, konstaterer han.

Foran denne sesongen har Bjøntegaard lagt bort de gamle treningsplanene og søkt nye impulser hos Roger Aa Djupvik, Ole Martin Erdahl og Harry Luchsinger.

– Jeg har trent en del på Fjordium Performance Institute sammen med Roger, Erdahl har hjulpet meg på skytebanen, mens Harry har hjulpet meg med analysene av Erlend. Her er du og hit må du - på skytingen og det fysiske, beskriver Bjøntegaard.

– Jeg er superfornøyd med det jeg har fått gjort i år. For å satse videre ville jeg gjøre nye ting, ikke bare ta frem de gamle treningsplanene og repetere. Det har jeg virkelig fått gjøre med disse hjelperne. Jeg har fått nye øyne på det jeg driver med.

Også Johannes Dale er inne i varmen og får en sjanse til å vise seg frem i Kontiolahti.