Niemann skal ha jukset for norsk lag

Magnus Carlsen-rival Hans Niemann jukset trolig i over 100 sjakkpartier. I en av turneringene spilte han på et norsk lag.

ANKLAGET FOR JUKS: Den amerikanske 19-åringen Hans Niemann.

Chess.com slapp rapporten i natt, etter at Wall Street Journal noen timer før hadde sjokknyheten: 19-årige Hans Niemann skal altså ha jukset i over 100 online sjakkpartier.

I rapporten kommer det frem at Niemann også skal ha jukset i en av turneringene han spilte for det norske laget Norway Gnomes, i Pro Chess League i 2020.

Sjakksuperstjernen Hikaru Nakamura streamet sine reaksjoner på rapporten natt til onsdag på YouTube. Et stykke ut i videoen blir han gjort oppmerksom på at Niemann spilte for et norsk lag, som altså var Norway Gnomes.

– Oj, oj. Han spilte for Norge? Dette blir bare villere. Det er en katastrofe. For en katastrofe hele greia, sier en tydelig sjokkert Nakamura.

RYSTET: Den amerikansk-japanske sjakkstjernen Hikaru Nakamura.

På laget Norwegian Gnomes spilte velkjente Jon Ludvig Hammer, den mest brukte sjakkeksperten i Norge, som selv spiller på et høyt nivå.

Hammer bekreftet overfor VG i natt at han spilte sammen med Niemann på laget. Han ønsket ikke å kommentere rapporten før han har lest den selv.

Norwegian Gnomes hadde også Johan Sebastian Christiansen på laget.

Rapporten Chess.com publiserte i natt starter med å tydelig understreke at Chess.com ikke har vært utsatt for press fra Magnus Carlsen om å utestenge Niemann fra Chess.com, eller å avlyse invitasjonen til Chess.com Global Championship, CGCC.

– Faktisk så visste ikke engang Magnus at vi ville fjerne Hans før Hans gikk ut offentlig med kommunikasjonen oss imellom.

Ifølge rapporten skal 19-åringen ha mottatt ulovlig assistanse i mer enn 100 online-partier, så nylig som i 2020. Det står at flere arrangementer med premiepenger er inkludert i de over 100 mistenkte sjakkpartiene.

Striden rundt Niemann startet da Magnus Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup etter å ha tapt for Niemann. Deretter antydet nordmannen at Niemann jukset gjennom en kryptisk melding i sosiale medier.

Senere rettet han kraftige beskyldninger mot Niemann og skrev på Twitter:

– Jeg tror Niemann har jukset mer - også nylig - enn han har innrømmet offentlig.