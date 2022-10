Det regner 10-ere på Haaland: – En latterlig spiss

Erling Braut Haaland (22) får børskarakteren 10 av den franske sportsavisen L'Équipe. Bare 13 spillere har fått det tidligere.

L'Équipe ga to 10-ere da Frankrike slo Hellas 3–0 i finalen i U21-EM i 1988.

Siden har 12 spillere klart samme bragd – og Haaland er den siste i rekken etter at han leverte hat trick og to målgivende i 6–3-seieren over Manchester United søndag.

Lionel Messi (to ganger) og Robert Lewandowski og Kylian Mbappé er blant spillerne som har fått 10-er i L'Équipe.

Fakta 10-ere på L'Équipe-børsen Alban Lafont, Nantes-PSG 3-1 (21/22)

Kylian Mbappé, Frankrike-Kasakhstan 8-0 (2022)

Serge Gnabry, Tottenham-Bayern München 2-7 (19/20)

Lucas, Ajax-Tottenham 2-3 (18/19)

Dusan Tadic, Real Marid-Ajax (18/19)

Neymar, PSG-Dijon 8-0 (2018)

Carlos Eduardo, Guingamp-Nice 2–7 (2014)

Robert Lewandowski, Dortmund-Real Madrid 4–1 (2013)

Lionel Messi, Barcelona-Bayer Leverkusen 7–1 (2012) og Barcelona-Arsenal 4–1 (2010)

Lars Winfeld, Nantes-Aarhus 0–1 (1997)

Oleg Salenko, Russland-Kamerun 6–1 (1994)

Franck Sauzee, Frankrike-Hellas 3–0 (1988)

Bruno Martini, Frankrike-Hellas 3–0 (1988) Les mer

Også i lokalavisen Manchester Evening News får Haaland 10-er på børsen, det samme som rekkekamerat Phil Foden.

– Tre mål og to målgivende. United gjorde det enkelt for ham, men han er en naturkraft ingen kan håndtere, skriver avisen.

The Telegraph er også på 10-eren for Haaland.

– Eventyret fortsetter og United er den siste i rekken av de som oppdager hvor umulig han er å spille mot, melder avisen.

Haaland ble tidenes yngste i Premier League til å levere fem målpoeng i én og samme kamp, ifølge Opta. Manchester United ble filleristet og det sto 4–0 til pause. Etter hvilen fortsatte utklassingen før United etter hvert fikk noen trøstemål. Haaland og Phil Foden scoret tre hver.

For alle som har mistet tellingen kan det være greit å gjenta følgende: Haaland har 17 mål på 11 kamper i alle turneringer for Manchester City.

Andre børssettere om Haaland:

Daily Mail: 9,5. «Utrolig - igjen. En fenomenal avslutter og et mareritt å møte. Tegn på at kombinasjonsspillet er i bedring også».

Independent: 10. «En fantastisk og ærlig talt latterlig spiss».

WhoScored: 10.

iNews: 10. «Hadde knapt én touch før han steg som en olympisk høydehopper for å doble Citys ledelse».

Haaland har levert hat trick i sine tre siste hjemmekamper – og er suverent raskest til tre hat trick i Premier League-historien. Antall kamper:

Haaland: 8

Michael Owen: 48

Ruud van Nistelrooy: 59

Fernando Torres: 64

Andy Cole: 65

Luis Suarez: 71

Fotballekspertene, som de siste 10–15 årene har slitt med å komme med interessante analyser av Lionel Messi og Cristiano Ronaldo etterhvert som superlativene er brukt opp, må bla febrilsk i ordbøkene.

Den gamle keeperkjempen Peter Schmeichel er en som forsøker å sette ord på Jærbuen.

– Du kan se forskjellige spillere i han. Haaland er en blanding av alle toppspisser. Det Zlatan-lignende målet, og Cristiano Ronaldo er der også. Du ser toppspisser i en og samme mann, sier Schmeichel til BBC.

