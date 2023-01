Hevder Uhrenholdt Jacobsen blir brukt rått av IOC: – Det er trist

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (36) har skapt splid i Idretts-Norge ved å ta til orde for en diskusjon om russiske og belarusiske utøvere bør få delta i OL.

Nå reagerer flere på at Uhrenholdt Jacobsen har gitt uttrykk for det i møte med IOC – i kraft av å være leder av utøverkomiteen i Norges idrettsforbund.

Formålet til utøverkomiteen er å representere interessene og synspunktene til eliteutøvere som driver idrett organisert av idrettslag og særforbund i Norges Idrettsforbund.

Men toppidrettsutøvere forteller at de ikke har blitt kontaktet av komiteen, ikke før torsdag – dagen da bråket startet med at NRK erfarte at Uhrenholdt Jacobsen skulle ha tatt til orde for inkludering av russiske og belarusiske utøvere.

36-åringen fra Oslo slo tilbake mot den påstanden, og hevdet at hun kun tok til orde for en diskusjon om temaet.

– Skal idretten fortsette å være nøytral og ha en nulltoleranse mot diskriminering, kan man ikke utestenge utøvere på grunn av russisk pass. Det er også brudd på menneskerettighetene. Det jeg har gjort er å ta til orde for en diskusjon, uttalte hun.

Nå stilles også spørsmål ved den tidligere langrennsløperens ulike roller.

36-åringen har vært IOC-medlem siden hun ble valgt inn i IOCs utøverkomité. Hun er også medlem av to IOC-kommisjoner.

SKYLDER PÅ IOC: Koehler, leder av Global Athlete, i Sveits 2018.

I Canada sitter Rob Koehler. Han jobbet i 17 år tett på IOC, som del av ledelsen i Verdens Antidopingbyrå (Wada). I dag leder Koehler den internasjonale utøverorganisasjonen Global Athlete.

Koehler er overbevist om at siden Jacobsen som IOC-medlem må signere den olympiske ed, så må hun støtte alle avgjørelsene til IOC-ledelsen.

– Det er trist at IOC nok en gang bruker utøverne som brikker i et politisk spill for å åpne opp for russisk deltakelse. Det er viktig å være klar over at IOCs utøverkomité ikke er uavhengig, men at de veldig ofte har i oppgave å fullbyrde ordrene som kommer fra IOC. Ikke skyld på Astrid, skyld heller på IOC som setter henne i denne posisjonen, sier Koehler til VG.

Global Athlete jobber blant annet for å fremme stemmen til internasjonale idrettsutøvere. Organisasjonen får økonomisk støtte fra FairSport, der Johann Olav Koss er styremedlem.

VG har vært i kontakt med Koss, som sier at han støtter Koehlers utspill fullt ut.

SVARER KRITIKKEN: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her avbildet under et ekstraordinært ting i 2021.

– Jeg kan ikke kommentere det, sier Uhrenholdt Jacobsen til VG konfrontert med Koehlers meninger.

– Hvorfor ikke?

– Det er to forskjellige valgprosesser. Det er idrettens regelverk jeg forholder meg til. Men det er uproblematisk for meg å både ikke bli gjenvalgt og trekke meg også hvis det kommer fra de utøverne som mener jeg ikke fortjener deres tillit. Da får de også ytre det i riktige kanaler.

Hun fortsetter:

– Jeg kjenner ikke på noen bitterhet for det dersom det skulle skje. Til nå har det vært mer problematisk å finne noen utøvere som engasjerer seg i norsk idrett. Det er på en måte bare fint om noen engasjerer seg, vil gjøre en forskjell og vil stå på for resten. Jeg har ingen egne ambisjoner, sier Jacobsen.

– Har du følt på en rollekonflikt mellom IOC-rollen og som leder for utøverkomiteen i NIF?

– Nei, jeg har jo ikke noen. Jeg får ikke direktiver fra IOC. Skal man diskutere de to rollene, så tenker jeg man først skal sette seg inn i hva de rollene betyr.

KRITISK: OL-roer Kjetil Borch, her avbildet under Tokyo-OL i 2021.

Roer Kjetil Borch uttaler til NRK at «Astrid har bommet så grovt som det går an».

– Hvis jeg står på den lista over toppidrettsutøvere som utøverkomiteen representerer, så må de bare få slettet meg med en gang, for det her er jo bare hinsides. Jeg vil oppfordre Astrid til å finne ut av hva som rører seg i toppidretten, sier Borch.

Magnus Nedregotten, med curlingsølv- og bronse fra OL 2018 og 2022, sier til VG at han forstår Uhrenholdt Jacobsens holdninger.

Han jobber også i Norges studentidrettsforbund som er medlem av NIF (Norges Idrettsforbund). Han mener Jacobsens meninger stammer fra det olympiske charteret som sier at idretten skal være en arena fri for politikk.

At hun har uttalt seg som leder av norsk idretts utøverkomité, kommenterer han slik:

– Jeg er usikker på hvilke andre utøvere hun har henvendt seg til. Vi har jo et fellesforum i norsk idrett. Der du for eksempel kan stemme på utøvere til idrettens pris. Det har ikke vært noen felleshenvendelse der om man ønsker russisk deltakelse eller ikke. Heller ikke noe utsending av spørsmål om dette i vår idrett. Det kan man stille spørsmålstegn ved, sier han.

Rob Koehler er ikke i tvil om at Astrid Uhrenholdt Jacobsen ville blitt plassert på sidelinjen i IOC dersom hun ikke gjør som ledelsen i IOC ønsker.

– IOC er fullstendig uten kontakt med virkeligheten og lever åpenbart i sin egen lille boble. De har brukt uttrykket «nøytrale utøvere» tidligere også, bare for å oppleve at Russland re-brandes som «Olympic Athletes of Russia», påpeker han.

– Den eneste farbare veien videre er å la Russland være utestengt fra internasjonal idrett og OL i Paris i 2024 inntil landet trekker seg ut av Ukraina, sier han.

KRITISK: Linda Hofstad Helleland, her avbildet i forbindelse med en boklansering i 2022.

Høyre-politiker og tidligere visepresident i WADA, Linda Hofstad Helleland, mener IOC nå bruker nøyaktig samme oppskrift som da Russland skulle tilbake i det gode selskap etter å ha blitt avslørt for systematisk dopingjuks i forbindelse med OL i Sotsji.

Helleland har fått med seg Uhrenholdt Jacobsens utspill i media det siste døgnet.

– Jeg tror norske utøvere og andre sportsinteresserte her til lands forventer at norske IOC-representanter går tydelig ut og sier klart fra til IOC at det er uaktuelt å la Russland få delta igjen. Det er uforståelig dersom Norge - som skal være IOCs verdikompass, ikke sier tydelig fra.

– Uhrenholdt Jacobsen er opptatt av å ikke diskriminere og mener det vil være brudd på menneskerettighetene dersom noen ekskluderes basert på hvilket pass de har?

– Når vi ser den brutaliteten som utspiller seg i Ukraina nå, så handler ordet menneskerettigheter om noe helt annet enn det å delta i en idrettskonkurranse. Det er uforståelig å bruke det ordet i den sammenhengen, mener Helleland.