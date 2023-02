Gullfesten fortsetter: Fem av fem for Thingnes Bø

OBERHOF (VG) Johannes Thingnes Bøs (29) drømmemesterskap vil ingen ende ta. På parstafetten gikk Marte Olsbu Røiseland (32) og stryningen inn til nytt gull i VM, men ikke uten dramatikk – og tysk kritikk.

fullskjerm neste GULLDUO: Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland var Norges utvalgte på parstafetten i Oberhof-VM. 1 av 3 Foto: Javad Parsa / NTB

For på nest siste skyting kom Thingnes Bø inn med et klart forsprang, men etter hele tre bom klarte ikke VM-kongen å unngå én strafferunde etter ekstraskuddene.

Dermed var plutselig Østerrike i tet med Italia hakk i hæl. Thingnes Bø var elleve sekunder bak konkurrentene før nest siste runde i løypa.

– Jeg skjøt litt raskere enn jeg var komfortabel med for å beholde luken til konkurrentene. Heldigvis slapp jeg med skrekken, forteller Thingnes Bø til NRK.

En lettet Thingnes Bø møtte VG etter målgang:

– Det var ekstremt spennende. Nå er det lettende å stå her etter å ha skutt strafferunde, men likevel klart å vinne.

Men som så mange ganger før i Oberhof, viste Thingnes Bø muskler i løypa. Stryningen tok kjapt igjen de tapte sekundene til konkurrentene, og på 17,8 sekund smalt han ned samtlige blinker på siste skyting.

Da var det ikke lenger noen tvil: VM-kongen kom til å ta sitt femte VM-gull på like mange øvelser.

Med det ble Thingnes Bø første herreløper noensinne som tar fem gull i et VM.

At Thingnes Bø gikk inn til nok et gull var ingen overraskelse. Det var dog laguttaket til enkelte av konkurrentene – deriblant vertsnasjon Tyskland og Frankrike.

– Jeg synes det er overraskende og synd for stafetten sin verdi når hjemmenasjonen velger å gå med «C-laget» sitt liksom. Frankrike stilte jo heller ikke med sine antatt beste, så det var rart at to så store nasjoner prioriterer slik, mener tidligere skiskytterkonge og TV 2-ekspert, Ole Einar Bjørndalen.

Også gulldoen Thingnes Bø og Røiseland hadde fått med seg laguttakene:

– På papiret synes jeg noen av laguttakene var litt rare, men jeg sier ikke «nei takk» til det, sier førstnevnte til VG.

– Man forventer alltid å se de beste navnene på en startliste i et VM, legger Røiseland til.

Lou Jeanmonnot og Fabien Claude gikk Frankrike inn til femteplass, mens Sophia Schneider og Philipp Nawrath gikk vertsnasjonen inn til sjetteplass.

Det faktum at Thingnes Bø har hatt «et perfekt VM» med gull i alle øvelser, gjorde parstafett-parter Røiseland nervøs:

– Når han har levert som han har levert ville jeg jo ikke være den som ødela gullstatistikken hans. Jeg er veldig glad og lettet for at vi vant i dag, så det ikke var jeg som ødela for at han har gull i alle øvelser, sier hun til NRK.

– I dag fikk vi se to ulike versjoner av Johannes, sier skiskytterherrenes skytetrener Siegfried Mazet til VG om den store kontrasten mellom Thingnes Bøs to siste skytinger.

For Olsbu Røiseland var det hennes tredje medalje i Oberhof. Fra før hadde hun gull på blandet stafett og bronse på jaktstarten.

13 sekunder bak nordmennene kom duoen fra Østerrike inn til sølv, hele 38 sekunder foran Italia på bronseplass.

Gullet gjør at Thingnes Bø fortsatt er i rute til å klare «det umulige»: Nemlig å ta syv gull på syv øvelser i et VM. Det har ingen klart før.

Likevel har lagvenninne Røiseland kjempetro på at Thingnes Bø skal klare det:

– Ja, lett. Han er så god nå. Jeg trodde normalen ville bli vanskeligst, men det fikset han overlegent. Stafetten kommer herrene til å ta på lørdag, så da er det kun opp til Johannes på fellesstarten søndag, sier Olsbu Røiseland til NRK.

Nå gjenstår det bare to konkurransedager i Oberhof. Først er det stafett for kvinner etterfulgt av stafett for menn lørdag, og søndag er det duket for jaktstart menn og jaktstart kvinner.

Tidligere torsdag gikk VM-arrangøren ut og beklaget til Norge etter dette: