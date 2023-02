VM-sprinten går som planlagt tross tåke

OBERHOF (VG) Tåke skapte trøbbel før VM-sprinten i skiskyting, men fem minutter før start kom juryens beskjed om at løpet går som planlagt.

Klokken 14.30 gikk Johannes Thingnes Bø går ut med startnummer én akkurat som det var satt opp.

Juryen har hatt flere møter gjennom lørdagen og klokken 14.25 kom bekreftelsen på at løpet vil gå som planlagt i Oberhof.

– Slik det er nå, blir det skirenn. Finner juryen på noe annet nå, skjønner jeg ingenting. Det er blitt gått renn i Oberhof i verre forhold, sa TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen rett før juryens melding.

Johannes Thingnes Bø har startnummer én og går ut først. Petter Northug mener at Thingnes Bø er den utøveren som blir mest påvirket av jurymøtene og usikkerheten som var, fordi han går ut først og oppvarmingen kunne bli påvirket.

– Det er verst for vår mann. Dette er negativt for favoritten på startnummer én, sier TV 2-ekspert Petter Northug. Han la til at Thingnes Bø pleier å takle slikt.

