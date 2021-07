Warholm fikk Formel 1-hjelp til å utvikle verdensrekord-skoen

Piggskoene som Karsten Warholm (25) løp med da han satte verdensrekord på Bislett, ble utviklet i samarbeid med Mercedes’ Formel 1-team, der verdensmester Lewis Hamilton (36) er stjernen.

REKORD-SKO: Karsten Warholm avslører at han brukte den nye typen piggsko da han satte verdensrekord på 400 meter hekk på Bislett den 1. juli. Foto: Fredrik Hagen

– Dette var noe nytt og spennende for oss, innrømmet Mercedes-stallens Neil Carlisle på en pressekonferanse sammen med skoprodusenten Puma mandag.

– Som så mange andre har jeg sett Netflix-serien om Formel 1. Men etter å ha jobbet med dette, skjønner jeg mer av hva som skjer i kulissene. Hvor mye de legger i at bilene skal gå fortere, sier Karsten Warholm.

Carlisle avslører at de har brukt materialene de kjenner fra Formel 1 i utviklingen av de nye piggskoene – uten at han vil gå i detaljer. Men det handler om karbon.

– Å konkurrere med en Formel 1-bil? Nei, det går nok ikke. En Formel 1-bil vil nok alltid være raskere enn meg. Men jeg kunne gjerne ha tenkt med å teste en Formel 1-bil. Kanskje Toto kan hjelpe til med det, sier Warholm og omtaler altså Mercedes-sjefen Toto Wolff.

PUMA-TOPPER: Bjørn Gulden og Karsten Warholm. Foto: Fredrik Hagen

Han avslører at da han brukte disse skoene på Bislett under rekordløpet den 1. juli, hadde de allerede testet dem «tusenvis av ganger».

NRK skrev dagen etter at skoene ble «konfiskert» og sendt til laboratorieundersøkelser. Dette er blitt standard prosedyre for å godkjenne verdensrekorder i friidrett. Akkurat som utøveren må avlegge dopingprøve, skal også skoene undersøkes.

– Jeg kan forsikre at skoene er godkjent, sier Erin Longin, som er Pumas toppsjef for løping og trening, på mandagens pressekonferanse.

– De vet mer enn meg om dette produktet, sier hun – henvendt til Warholm og Alnes.

– De har gitt tonnevis av innspill. De har presset oss. Det har vært viktig å samarbeide direkte med Karsten, sier Longin.

Warholm kaller skoen «aggressiv» og hyller samarbeidet med gigantselskapene:

– Det er kult at vi kan ta det Puma kan om å lage sko og det Mercedes kan om bruk av materialer til å utvikle denne skoen. Mercedes har vært tålmodige med oss.

– Det er nesten som å løpe barføtt. Skoen er supertynn og superlett, men gir likevel stabilitet og støtte, sier trener Leif Olav Alnes.

Eleven som nylig satte verdensrekord på 400 meter hekk, advarer likevel mot å gjøre skoene viktigere enn utøveren.

– Løperen er også ganske viktig. Min motor er mine bein. Formel 1-bilene har en skikkelig motor, oppsummerer likevel Warholm.

– Det har vært en lang reise til en ferdig sko, fortsetter Norges OL-håp.

Sammen med trener Leif Olav Alnes har Warholm samarbeidet nært med sin skoleverandør Puma – og deres venner i Mercedes’ Formel 1-team – om å utvikle de nye skoene.

– Jeg hørte at Puma samarbeidet med Mercedes. Jeg ringte Pumas toppsjef. Han er jo norsk – Bjørn Gulden. Jeg sa at jeg ville være med på å utvikle skoene for oss utøvere, forteller Karsten Warholm.

Det har vært mye snakk om sko i friidrett de siste årene, blant annet som følge av at flere Puma-konkurrenter har kommet med «supersko». President i World Athletics, Sebastian Coe, har tidligere innrømmet at forbundet henger etter utviklingen, og en høytstående person hos en av utstyrsgigantene uttalte tidligere i år til The Telegraph at de neste årene blir «kaos», der flere verdensrekorder kan stå for fall.

– Det tok lang tid før World Athletics forsto hva som var i ferd med å skje. Vi er i gang med arbeidet, og det vil komme nye regler, men de vil ikke bli iverksatt før tidligst mot slutten av året. Vi kan ikke gjøre noe før OL, sa professor Toni Arndt til VG i april om «superskoenes» inntog på friidrettsarenaene.

Det er også han som skal sjekke Warholms rekordsko.

– Skoen er sendt inn, og jeg er glad for at den kontrolleres. Det er helt riktig at det sjekkes, så det ikke er noe ulovlig. Men denne skoen er forhåndsgodkjent, forteller Warholm-trener Leif Olav Alnes til VG.

