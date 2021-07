John Morten vant EM-profeten – traff blink i finalen

John Morten Nilsen vant VGs konkurranse EM-profeten. Amalie Iuel seiret i kjendisligaen.

TIL TOPPS: John Morten Nilsen måtte se favorittlaget tape finalen, men vant VGs EM-profeten. Foto: PRIVAT

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Han vant EM-profeten klart med 81 poeng og 11 fulltreff. Tre deltagere fulgte nærmest med 78 poeng.

– Det var vel litt flaks, sier Nilsen og ler da VG ringer.

– Dette er jeg ganske fornøyd med. Men jeg er litt sur på meg selv. Sønnen og kompisene hadde et lite pengespill på hvem som skulle vinne. Jeg angrer på at jeg ikke deltok der, sier Nilsen med et smil.

Han traff blink på 1–1 i finalen mellom Italia og England. Han spådde Italia som vinnere før mesterskapet.

– England er favorittlaget og jeg hadde håpet de skulle vinne, men Italia er det andre laget mitt, så det var en fin finale uansett, sier Nilsen.

Les også Tidligere landslagsprofiler mener Southgate var for feig

– Hva var vinneroppskriften?

– Jeg tippet hele gruppespillet manuelt før det var sparket en ball. Deretter oppdaterte jeg underveis i sluttspillet. Jeg har aldri vunnet noe stort på lignende konkurranser eller oddsen, men det gjør det jo litt kjekkere å følge med, svarer Nilsen.

Han sjekket ikke hvordan han lå an underveis i konkurransen. Først i forkant av semifinalene fant Nilsen ut at han var i delt ledelse.

– Da tenkte jeg «oh, shit». Da kom nervene, men det gikk bra, sier Nilsen.

Amalie Iuel vant kjendisligaen med 67 poeng. Hekkeløperen lå likt med Bård Tufte Johansen og la opp til ordkrig før finalen mellom Italia og England. Mens Tufte Johansen gjettet 1–0 til England, prikket Iuel inn sin niende fulltreffer i dette mesterskapet med 1–1.

Dermed gikk hun helt til topps i VGs kjendisliga. Likevel var det en ydmyk vinner som kunne innkassere triumfen.

MANGE TALENTER: Amalie Iuel er god både til å løpe og spå fotballkamper. Foto: Fredrik Hagen

– Rett og slett bare flaks, sier Iuel til VG.

– Hvordan var nervene på tampen?

– Jeg kjente faktisk at det begynte å krible litt mot slutten. Jeg har lett for å bli litt revet med når konkurranseinstinktet først slår inn.

Publisert Publisert: 13. juli 2021 12:59

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent