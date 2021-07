Ingebrigtsen ble nummer tre – slått av Cheruiyot igjen

Kenyanske Timothy Cheruiyot sprang inn til seier, personlig bestenotering og årsbeste i verden i Monaco. Dermed slo han Jakob Ingebrigtsen for tolvte gang av tolv mulige.

PÅ PALLEN: Jakob Ingebrigtsen, her fra et 5000-meterløp i Italia i juni. Foto: LiveMedia/Lisa Guglielmi / IPA / IPA Milestone

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg liker det ikke, men samtidig må jeg fortelle meg selv at jeg ikke har fått gjort det jeg skulle. Jeg vil slå ham i Tokyo så jeg må få ting på stell og forberede meg godt de neste ukene, sier Ingebrigtsen i den digitale pressesonen.

Jakob Ingebrigtsen har vært syk og stilte ikke til start under Bislett Games forrige uke på grunn av en halsbetennelse. Det medførte at han ikke fikk trent på to uker.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle forvente, men jeg er veldig fornøyd med kveldens løp. Jeg fikk de svarene jeg trengte på vei inn mot Tokyo, sier Ingebrigtsen.

VINNER: Timothy Cheruiyot springer i mål foran Mohamed Katir og Jakob Ingebrigtsen. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Det gikk svært fort fra start under 1500-meteren på i fredagens Diamond League-stevne i Monaco. Rundetidene var lenge helt ned mot verdensrekordfart.

Da de rundet 600 meter av løpet ble det en liten luke til Jakob Ingebrigtsen, men unggutten fikk tettet luken til de fremste.

Med én runde igjen lå Jakob Ingebrigtsen flott plassert som nummer tre i feltet.

Det ble også sluttplasseringen bak kenyanske Timothy Cheruiyot og spanske Mohamed Katir, som satte spansk rekord (3.28,76). Han slo sin egen bestenotering med fem sekunder.

– Det er kult å være en liten gjeng med utøvere som gang på gang kan pushe hverandre, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

REKORDER: Mohamed Katir og Timothy Cheruiyot. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Cheruyiot satte årsbeste i verden og personlig rekord med 3.28,28. Tiden til Ingebrigtsen ble 3.29,25. Timothy Cheruiyot mislyktes imidlertid i det kenyanske mesterskapet og er i utgangspunktet ikke tatt ut til å løpe distansen under OL i Tokyo.

– Det er bra for progresjonen før OL. Jeg håper at jeg vil være en del av laget. Jeg vet ikke ennå, men jeg får vite det denne uken, sier Cheruiyot i den digitale pressesonen.

Verdensrekorden på 1500-meter er satt av Hicham El Guerroj i 1998 og er på 3.26 blank.

Filip Ingebrigtsen var også med i fredagens løp. Han sprang inn til 3.32,23.

– Jeg er tilbake på ganske høyt nivå, men har ikke helt 1500 meter-fart i beina. Jeg må være veldig fornøyd med 3.32 her. Jeg er i rute frem mot OL. Det er aldri gøy å komme bak i rekken, men man må være litt realist også, sier han til NRK.

Saken oppdateres!

Publisert Publisert: 9. juli 2021 20:36 Oppdatert: 9. juli 2021 21:03