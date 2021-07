Henning Berg om «nye» England: – Tror de er mer ydmyke nå

VG har snakket med fire norske, tidligere Premier League-spillere. Alle har latt seg imponere av Gareth Southgates England. De ser store forskjeller på dagens England og tidligere utgaver.

PROFILER: Gunnar Halle, Henning Berg og Erik Thorstvedt. Foto: VG, NTB

– Landslaget har vært skuffende de siste mesterskapene, og ikke prestert som man håper og tror. Men de har gjennomført en utskiftning av laget, og selv om de ikke har vært strålende, har de vært solide, ikke sluppet inn mål og vist stigning de siste kampene, sier Gunnar Halle til VG.

Han kjenner engelsk fotball godt etter å ha tilbragt flere sesonger i Oldham Athletic, Leeds United, Bradford City og Wolverhampton Wanderers.

England møter Danmark hjemme på Wembley i London onsdag kveld, og kan sikre nasjonens første finale siden VM-triumfen i 1966. Det vil i så fall også være deres første i EM-sammenheng, en turnering de aldri har vunnet.

Det har vært flere gylne muligheter, og mange generasjoner har blitt døpt «gylne» av britiske medier. Men samtlige har skuffet, og det har bare blitt «years of hurt».

Fotballen har ikke kommet hjem ennå, noe som naturligvis har vært tema i oppbyggingen til denne kampen:

– Når du ser på deres forrige kamp, hvordan de får med seg publikum og hvordan stemningen er, så ser man at det betyr mye for hele nasjonen, sier Halle, som understreker at han heier på England, til tross for at supportere verden over har trukket danskene til sine bryst.

Han ser likheter mellom det engelske og danske landslaget. For der England tidligere har hatt et landslag som har vært litt splittet på grunn av klubbtilhørighet, virker det nå å være en harmonisk og samlet gruppe som representerer «Three Lions».

– Det virker som Gareth Southgate har en gruppe som faktisk er en gruppe. Ikke bare enkeltspillere og stjerner, men en gjeng som drar i samme retning, sier Halle.

ENGLAND-PROFF: Her er Gunnar Halle (til høyre i hvitt) i duell med Ole Gunnar Solskjær fra en kamp mellom Manchester United og Leeds United i 1996. Foto: Tore Berntsen

– Mer ydmyke nå

Tidligere Manchester United- og Blackburn-spiller Henning Berg har også latt seg imponere av engelskmennene.

– De er bedre forberedt, mer europeiske i sin tilnærming til spillet og mentaliteten, og har mye større fokus på prestasjoner og det fotballfaglige enn det de hadde tidligere, sier Berg til VG.

Da han spilte i England var stjerner som Alan Shearer, David Beckham, Rio Ferdinand, Steven Gerrard og Michael Owen spillere som representerte England.

– Den gangen hadde de individuelle spillere på toppnivå, men du satt alltid med en følelse om at de var ute av kontroll følelsesmessig. Jeg tror de er mer ydmyke nå. Jeg tror de har innsett at de ikke er verdens beste og at fotball ikke bare spilles i England, sier Berg.

RØD DJEVEL: Henning Berg var i Manchester United fra 1997 til 2000. Deretter spilte han i Blackburn Rovers til 2003. Foto: Jan Johannessen

– Himmel eller helvete

TV 2-ekspert og tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt sier til VG at han er spent på hvordan de engelske spillerne reagerer dersom de havner under mot Danmark. England har ennå til gode å slippe inn mål i EM, og Thorstvedt er nysgjerrig på hvordan denne England-utgaven vil reagere på og eventuelt måtte jage scoring.

– Det kan jo være at en danske smeller av gårde et skudd fra 24 meter som går rett i krysset etter åtte minutter. Hva skjer hvis de havner bakpå? Blir de stresset? Kommer frykten krypende? England har hatt litt tur så langt i mesterskapet. Plutselig kan de ha litt utur, sier Thorstvedt.

TOTTENHAM-KEEPER: Erik Thorstvedt. Foto: Tore Kristiansen

Han har også notert seg at dette England-laget skiller seg fra tidligere utgaver ettersom de er langt mindre direkte.

– Det er en litt annerledes utgave, en mer forsiktig utgave. En der de satser mye på kampkontroll, der de ikke kaster mange spillere fremover. De kommer til relativt få avslutninger, men oppnår en større defensiv soliditet.

– Spiller for hverandre

Tidligere Southampton-spiller Jo Tessem, som fortsatt bor i England, tror det er mange som ikke kommer på jobb torsdag - uavhengig av resultatet i onsdagens kamp. Han forteller om en «fornuftig optimisme» på balløya.

– Men jeg tror de skal være skuffet om de ikke tar seg til finale på hjemmebane.

Han har i likhet med andre latt seg imponere av England-laget, og trekker også frem moralen i laget.

– De ser ut som et lag, og det har vært problemet i mange mesterskap tidligere, at de ikke har gjort det. Det har vært fokus på enkeltpersoner og klubbtilhørighet. Det har vært mange store profiler som kanskje har vært større enn laget, men nå er de et lag. Det ser ut som de spiller for hverandre.

EKS-SAINT: Jo Tessem, her i duell med Aston Villas Thomas Hitzlsperger. Foto: Jed Leicester / Sportsbeat Images

