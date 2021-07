«Grusplanen» som fikk Ruud til å droppe OL

Mens flere storkanoner fra verdenstoppen dro for å kjempe om medaljer i OL, ble Casper Ruud (22) igjen i Europa for å spille mindre turneringer. «Et smart og riktig valg» mener han selv.

PÅ POENGJAKT: Casper Ruud jubler hemningsløst etter å ha gått hele veien i Swedish Open, noe som sendte han enda nærmere sesongens store mål. Foto: Anders Bjurö/TT / TT NYHETSBYRÅN

Andreas Hellenes, VG

Fredrik Tombra, VG

– Det føles rart å kalle det «et smart og riktig valg» fordi OL er så stort og det er mange norske utøvere som har lekene som sitt absolutte høydepunkt, sa Ruud etter å ha sikret sin andre ATP-triumf på to uker i Gstaad.

Nå er det blitt tre. Pedro Martínez ble slått etter en syv timer lang kamp, drøyt fem av dem venting vel å merke, lørdag kveld.

Turneringsseirene i ATP 250-turneringene i Båstad, Gstaad og Kitzbühel har gitt ham 750 viktige poeng. Samtlige ble spilt på favorittunderlaget grus. OL spilles på hardcourt og gir ingen poeng.

– Det kunne ikke lyktes bedre. Nå har Ruud skjebnen i sine egne hender når det kommer til de ekstreme målene han har satt seg: Topp 10 og muligens en ATP-finale, sier Sverre Krogh Sundbø, som kommenterte Ruuds Kitzbühel-triumf.

– Når OL legges i en så viktig del av sesongen, er han nødt til å prioritere. Jeg syns det er «gutsy» og tøft å velge disse turneringene.

Fakta Dette er ATP-finalen i Torino På slutten av hver ATP-sesong (varer fra januar til november) møtes i «de åtte beste» – i hovedsak de åtte spillerne som har plukket flest poeng gjennom året – til et sluttspill i Torino.

I hovedsak er det de åtte som tar flest poeng gjennom året som går til det gjeve sluttspillet, men dersom noen bak 8.-plassen vinner en Grand Slam i løpet av året, så «stjeler» de plassen til den som ligger på 8.-plass forutsatt at de er blant de 20 beste på rankingen.

I år spilles ATP-finalene fra 14. november til 21. november. Les mer

Casper Ruud kommer til å sette ny bestenotering på verdensrankingen med 12. plass over helgen etter den ferskeste seieren. Samtidig overtar han 8.-plassen i kampen om en plass i ATP-finalen når sesongen avsluttes i november.

Der får kun de åtte beste spillerne fra 2021 får delta.

– Det hadde absolutt vært blant mine største øyeblikk dersom jeg hadde klart å kvalifisere meg til den turneringen i år, sa Ruud til VG etter Gstaad-triumfen.

Han mener det er innenfor rekkevidde å komme seg til ATP-finalene, men er klar over at det krever et godt «andre halvår» av sesongen. Han regnes foreløpig som klart sterkest på grus. De neste turneringene spilles å hardcourt.

– Alt avhenger av hvor mye bedre han er blitt på det underlaget, sier Krogh Sundbø.

Han trekker frem Denis Shapovalov (22) som en av de farligste konkurrentene i kampen om en plass i ATP-finalene. Kanadieren trives på raskere underlag enn grus og kan skilte med semifinale fra Wimbledon i år og kvartfinale i US Open fra i fjor.

MÅLT KREFTER FØR: Finalen av Geneva Open tidligere i år er eneste gangen Casper Ruud og Denis Shapovalov har møttes på ATP-touren tidligere. Da vant nordmannen, riktignok på grus. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Mens ATP 250-turneringene gir 250 poeng per seier, gir de kommende ATP Masters-turneringene i Toronto og Cincinnati 1000 hver for seier. US Open i slutten av august deler ut 2000 poeng til vinneren.

– Jeg tror at Ruud vil bevise at han er en bedre spiller på hardcourt enn mange tror. Han satte for eksempel karrierebeste i Grand Slam da han tok seg til 3. runde av Australian Open i år, sier Krogh Sundbø.

Se faktaboks for stillingen akkurat nå:

Fakta ATP-finaleracet Dette er de 15 beste fra årets tennissesong: 1. Novak Djokovic – 7170 poeng (kvalifisert) 2. Stefanos Tsitsipas – 4660 3. Matteo Berrettini – 3505 4. Andrej Rubljov – 3250 5. Alexander Zverev – 3195 6. Daniil Medvedev – 3020 7. Rafael Nadal – 2940 8. Casper Ruud – 2270 9. Hubert Hurkacz – 2190 10. Aslan Karatsev – 1785 11. Denis Shapovalov – 1635 12. Cameron Norrie – 1635 13. Jannik Sinner – 1520 14. Pablo Carreño Busta – 1495 15. Félix Auger-Aliassime – 1495 Kilde: live-tennis.eu Les mer

Casper Ruud har imidlertid ikke gitt opp drømmen om OL-suksess.

– Jeg håper å få sjansen igjen i Paris-OL i 2024. Da spilles turneringen på grus og på Roland Garros som er et av de kuleste stedene i verden å spille tennis.

