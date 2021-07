Stabæk-krisen fortsatte under Kjønø: – Vi har dårlig tid

DRAMMEN (VG) Eirik Kjønø (30) debuterte som eliteserietrener med tap for Strømsgodset. Med det tok Stabæk turen ned på jumboplass i Eliteserien.

DEBUTERTE: Eirik Kjønø får en stor oppgave med å redde plassen til Stabæk. Foto: Fredrik Hagen

– Det ble til slutt et fortjent tap, men jeg synes jeg så noen små forbedringer i kontringsspill og angrepsspill som vi skal bygge videre på. Vi må bli enda bedre på det, og fort. Vi har dårlig tid, sier Kjønø til VG etter tapet for Strømsgodset.

Etter at Brann tok ett poeng mot Mjøndalen søndag, har Bergensklubben tatt seg forbi Stabæk på tabellen. Det betyr at Kjønøs mannskap nå ligger helt sist i Eliteserien.

– Vi kan ikke se på tabellen, ikke tenke frem i tid, og ikke regne poengsnitt. Vi må ha tre lag bak oss, og da må vi bare begynne å plukke poeng, sier Kjønø.

30-åringen pekte, ropte og geleidet spillerne sine fra sidelinjen i debuten, og selv om det ble tap gledet Kjønø seg over å være i gang.

Fakta Eirik Kjønø: Alder: 30 (27. februar 1991). Fra: Kristiansand. Tidligere klubber som spiller: IK Våg, Vindbjart, Falkirk og Grorud. Tidligere klubber som trener: Ready og Grorud. Største prestasjon: Rykke opp til OBOS-Ligaen med Grorud (2019). Aktuell: Debuterte som Stabæk-sjef borte mot Strømsgodset søndag. Les mer

Kampen mot Strømsgodset kom bare ni dager etter at han tok over som hovedtrener etter klubblegenden Jan Jönsson.

– Det har vært fint, og jeg føler jeg har fått god respons fra spillerne. Det har vært veldig mye som skulle på plass på en uke, og det er mye vi ikke har rukket å jobbe med, sier Kjønø.

– Selvfølgelig skulle man ønske vi var i februar, men det er juli. Det kommer kamper med engang.

Oliver Edvardsen spile en halv sesong med Kjønø som hovedtrener i Grorud i 2019. Der leverte angrepsspilleren så godt at han ble hentet til Stabæk. Det var på mange måter riktig at han scoret det første under Kjønøs ledelse for Bærumsklubben.

22-åringen er klar på at Kjønø er riktig mann til å redde klubbens plass i Eliteserien.

– Jeg tror dette blir veldig bra. Vi må bare høre på Kjønø, så tror jeg mye ordner seg. Vi må ha troen på det han gjør, sier Edvardsen til VG.

NYDELIG SCORING: Oliver Edvardsen scoret det første målet under Kjønøs ledelse. Foto: Fredrik Hagen

For å få mest mulig på plass før kampen mot Strømsgodset, reiste Stabæk på det de kalte en «mini-treningsleir» til Fredrikstad.

– Vi fikk seks dagers arbeid gjort på to og en halv dag. Vi kom tilbake derfra med ny energi, og det var viktig for oss, sier Kjønø.

– Det var en veldig bra treningsleir. Vi fikk veldig mye nytt vi skulle lære. Det så bedre ut allerede, så får vi bare jobbe videre med det. Da kommer poengene, sier Edvardsen.

Onsdag får Kjønø hjemmedebuten på Nadderud når Lillestrøm kommer på besøk.

– Jeg ser på det som en mulighet til å ta tre poeng, sier Stabæk-treneren.

