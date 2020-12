Cavani slapp unna med grisete halsgrep – så ble han helten for Solskjær & Co.

(Everton - Manchester United 0–2) Ole Gunnar Solskjærs uruguayanske spiss gikk bokstavelig tak i strupen på Everton – og sørget for at Manchester United er klare for semifinalen, hvor de møter Manchester City.

Publisert For mindre enn 1 time siden

Klokken tikket mot straffesparkkonkurranse, men to minutter før slutt viste Edinson Cavani klasse da skrudde ballen vakkert bort i det lengste hjørnet med venstrefoten.

– Målet han scorer er utrolig, sier Nemanja Matic i et Viasport-sendt intervju.

– Ikke verst. Han er en klassespiss, sier Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports.

Målet gjorde at Everton måtte kaste alt i angrep – og Anthony Martial kontret inn 2–0.

Fakta Slik spilles semifinalene Manchester United - Manchester City

Tottenham - Brentford Det spilles kun én kamp og laget som står først har hjemmekamp. Kampene spilles 5. og 6. januar. Les mer

En drøy halvtime før han satte inn 1–0-målet for United, kunne Edinson Cavani ha vært sendt av banen.

– Det er dumt av Edinson Cavani, fordi han gir dommeren en mulighet til å blåse, sier fotballekspert Lars Tjærnås i Viasports studio.

fullskjerm neste Edinson Cavani var i en tøff duell med Yerry Mina... 1 av 2 CLIVE BRUNSKILL / X01348

Uruguayaneren grep tak i halsen på Yerry Mina og slang ham i bakken – og bør nok prise seg lykkelig for at VAR ikke var involvert i kvartfinalekampen.

– Det er alltid han som kanskje skulle ha vært utvist som sikrer seieren. Cavani hadde fått rødt kort med VAR, konkluderte England-legenden Gary Lineker.

– Dette var to søramerikanere som har hatt noen kamper tidligere, så nei. De møttes vel nå nylig. Dette var en skikkelig fotballkamp, med fans, taklinger og sjanser i begge ender. Jeg nøt det, sier Solskjær om situasjonen – og refererer trolig til at de møttes i den søramerikanske VM-kvalifiseringen i november.

I den kampen ble Yerry Mina utvist, Edinson Cavani scoret og Uruguay vant 3–0.

DUELL: Yerry Mina og Edinson Cavani kjenner hverandre godt – og har hatt flere tøffe dueller. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

I sosiale medier har noen sporet opp en takling fra 2016 – hvor Yerry Mina stemplet Edinson Cavani bak på baken i en duell mellom Colombia og Uruguay.

Forfatteren Wayne Barton var i det humoristiske hjørnet:

Tjærnås og Riise konkluderte samtidig med at de mente at det var greit at Cavani fikk bli på banen – og kritiserte samtidig Yerry Mina for å gå lett i bakken.

– Patetisk, sier John Arne Riise i Viasports studio.

Kanskje kan det engelske fotballforbundet titte på situasjonen i etterkant. Fra før er Edinson Cavani i trøbbel etter å ha lagt ut et innlegg på Instagram som flere har oppfattet som rasistisk.

Like etter Cavanis manøver var Eric Bailly svært uvøren da han hoppet inn med hoften og traff Richarlison i hodet.

Brasilianeren fikk først en liten dytt av Bruno Fernandes, før han ble meid ned av den ivorianske midtstopperen.

KOLLISJON: Richarlison ble meid ned av Eric Bailly – etter først å ha fått en liten dytt av Bruno Fernandes. Foto: Nick Potts / PA Wire

Ut fra TV-bildene kunne det se ut til at Richarlison mistet bevisstheten et lite øyeblikk, men brasilianeren spaserte i det minste av banen for egen maskin.

– Ubehagelig å se på. Den er grisete, sier Tjærnås om kollisjonen.

Ole Gunnar Solskjær gjorde ni endringer på laget som slo Leeds 6–2 i helgen. Kun Harry Maguire og Bruno Fernandes var med fra start både mot Leeds og Everton.

Det var nærmest utrolig at det stod 0–0 til pause på Goodison Park. Allerede i løpet av det første kvarteret hadde Manchester United hatt fem cornere og flere store muligheter ved Edinson Cavani.

– En av de beste første 25 minuttene fra Manchester United hele sesongen. Nydelig tempo, gode pasninger og store sjanser. Noen veldig gode individuelle prestasjoner, skriver Manchester Evening News-skribenten Samuel Luckhurst på Twitter.

VIDERE: Ole Gunnar Solskjær & Co. er klare for semifinalen i ligacupen. Foto: CLIVE BRUNSKILL / X01348

Senere i omgangen sneiet Mason Greenwoods heading stolpen, før Everton jobbet seg inn i kampen inn mot hvilen.

– Sånn er fotball. Noen ble reddet av keeper, noen traff stolpen, sier Matic om sjansesløseriet.

Gylfi Sigurdsson hadde blant annet et godt frisparkforsøk, men Dean Henderson reddet på mesterlig vis.

Lagene slet med å score også etter pause, men så var det altså Edinson Cavani som sørget for at Manchester United tok seg til semifinalen.

– I andre omgang synes jeg vi dominerte, sier Solskjær.

I semifinalen får Manchester United besøk av Manchester City på Old Trafford, mens Tottenham tar imot Brentford.

Denne sesongen spilles det kun én kamp i semifinalene. Kampene spilles 5. og 6. januar.