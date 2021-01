Lanserer «Like Muligheter»: – Jeg er stolt av å være en del av dette

HOLMENKOLLEN (VG) Amalie Iuel (26), Maren Lundby (26) og Grace Bullen (23), er ambassadørene for det nye verdiprosjektet som skal løfte kvinneidretten.

AMBASSADØRER: Disse tre damene kjemper for like muligheter for kvinner i idretten. Kultur minister Abid Raja i midten. Foto: Sebastian Melsom Johansen/VG

Med støtte fra LO, Coop og Thon, har Aasland Graff & Partners lansert det nye verdiprosjektet «Like Muligheter». I ryggen har de også fått med seg Norges Friidrettsforbund, Norges Skiforbund og Norges Bryteforbund.

– Det at vi har samlet de tre forbundene, og at vi får god hjelp fra kulturministeren, tror jeg kan gjøre en endring, sier bryteren Grace Bullen til VG og fortsetter:

– Jeg er veldig stolt av å være en del av dette.

Verdiprosjektet har som mål å utjevne forskjellene i idretten og bidra til at kvinner i bredde- og toppidretten har samme muligheter som mennene til å drive med idretten sin.

– Målet er at «Like Muligheter» er starten på en nasjonal dugnad

som skal bidra til økt satsing på jenter i alle idretter, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen, viseadministrerende direktør Gøril Joys Johnsen i Coop og konserndirektør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels, i en pressemelding før lanseringen.

Sponsorene har gått inn med støtte i prosjektet for de tre neste årene, hvor særforbundene og utøvernes klubber skal bruke midlene på tiltak rettet mot jenter.

De har også satt seg konkrete mål som å sørge for at det skal være like treningsfasiliteter, støtteapparat og konkurransemuligheter for jenter, som for gutter.

Særforbundene skal jobbe med rekruttering inn mot kvinnesiden av idretten, og skal prøve å få flere kvinnelige ledere og trenere i idretten.

– Hvis du ser på elitelaget i friidrett, Team Tokyo, så er det en veldig skeivfordeling mellom kvinner og menn der, forteller hekkeløper Amalie Iuel og fortsetter:

– Jeg håper at hvis man kunne fått inn flere kvinnelige trenere og flere kvinner inn i støtteapparatet, at vi kunne fått en boost på andelen kvinner på laget.

Kultur- og likestillingsminister, Abid Raja, var også tilstede på dagens lansering. Han var tydelig fornøyd med det nye verdiprosjektet, og sa at han og regjeringen også skal bidra her.

– Vi skal være pådriver for at NIF (Norges idrettsforbund) skal levere på likestilling, noe vi også skal følge opp i en idrettsmelding som vi skal legge frem på våren, forteller Raja.

Venstrepolitikeren dro også frem noen problemene han ser at kvinnene står ovenfor:

– Det er en del kommersielle problemer som vi må ta tak i, som pengepremier og sponsing, noe som er betraktelig lavere for kvinnene, enn på herresiden.

Verdens beste kvinnelige skihopper, Maren Lundby, har flere ganger vært en tydelig stemme i kampen for likestilling i egen idrett.

– Det tar mye energi og tid å stå i bresjen for dette, men det gir også litt energi og motivasjon når man ser at det går litt fremover.

Særforbundene vil sammen med Norges Idrettsforbund jobbe overfor myndighetene og de internasjonale idrettsorganisasjonene med å bedre rammebetingelsene for jentene i idretten.

