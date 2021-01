To år etter skrekkskaden: Endelig skikkelig comeback

Norges snowboardstjerne og store bretthåp i Beijing-OL neste år klarer nesten ikke å gi uttrykk for hvor mye han gleder seg til endelig å kunne konkurrere skikkelig igjen - to år etter at han pådro seg en alvorlig kneskade.

– Gamle og nye triks sitter som de skal. Kroppen fungerer bra, selv om jeg bare har et halvt kne, svarer Marcus Kleveland (21) på spørsmål om han har funnet tilbake til den beste snowboardutgaven av seg selv.

Han mener egentlig halvannet kne. Det kunne imidlertid vært snakk om kun ett, etter den fryktelig smellen han ble offer for i Colorado før jul i 2018. Ett år senere gjorde han seg så smått klar for comeback. Men det ble ikke stort mer enn et par «amputerte» i X Games i Aspen og X Games i Hafjell i begynnelsen av mars - før coronaviruset noen dager senere medførte et nytt konkurranseavbrekk.

– Det skal bli fint med en måned på tur. Jeg har lengtet etter det og har vært dritgiret lenge, men har ikke villet ta noen sjanser med tanke på å begynne for tidlig, sier Marcus Kleveland fra Dombås - på vei til Kreichberg i Østerrike sammen med sin trener Marius Håker, sønn av gode, gamle Erik Håker (68).

Der skal Marcus Kleveland lørdag starte sesongen 2020/21 i OL-øvelsen Big Air, før han drar videre til sveitsiske Laax som 22. til 23. januar byr på OL-øvelsen slopestyle. Deretter er det X Games i Aspen, og kinderegget slopestyle, Big Air og Klevelands signaturgren «Knuckle Huck».

Går alt etter planen, reiser han etter en kort måneds «pause» tilbake til Nord-Amerika i mars. Hvis ikke pandemien spiller ham nok et puss, kjører Marcus Kleveland verdenscup og VM i den gamle OL-byen Calgary som avslutning på den korte konkurransesesongen.

Det vil si. Før han inviterer til en skikkelig avrunding på hjemstedet. Dombås skal nemlig arrangere årets X Games Norway Light-utgave i Klevelands egen bakke 3. april (påskeaften). Lettutgaven er flyttet fra Hafjell på grunn av hensyn til «coronamotstand» i OL-kommunen Øyer, og på grunn av antatt fortsatt gjeldende smittevernrestriksjoner vil slopestylekonkurransen på Dombås fungere som norsk kvalifisering - snowboard og ski - til neste års store X Games Norge-satsing.

Med 10 menn og fem kvinner i hvert startfelt, gir førsteplass X Games 2021-billett.

Skulle Marcus Kleveland ta den, rykker nummer to opp - når han etter alle solemerker mottar en invitasjon i vanlig X Games-stil.

– Han er favoritt foran de konkurransene han går inn i nå. Han er helt overlegen. Blant annet er han enda mer stabil i utførelsen av «triple cork», sier Brettforbundets sportssjef for snowboard, Per Iver Grimsrud til VG.

Han understreker at det er om å gjøre å få det til i konkurranse, ikke bare under trening. Samtidig vil imidlertid Grimsrud «påstå» at Kleveland er tilbake på nivået han var før han ble skadet - det vil si i absolutt verdenstopp - «og litt bedre».

Sportssjefen mener Kleveland, som vant X Games-gull i slopestyle i Aspen i 2017 og 2018, ikke var helt klar under X Games Norge i Hafjell forrige venter.

Det ble han under sitt en måned lange opphold i østerrikske Stubai for to måneder siden, først en uke sammen med landslagskollega Ståle Sandbech, så med resten av snowboardlandslaget.

– Absolutt. Det fins ingen bedre plass å starte kjøringen. Det var veldig bra forhold hele tiden, istemmer Marcus Kleveland.

Før den tid tok han saker og ting mer med ro; sto på brett så lenge snøen varte på Dombås og mye på skateboard «for ikke å skade meg på andre ting».

– Har du spesielle forventninger når du nå endelig skal konkurrere ordentlig igjen?

– Nei, jeg må ta det som det kommer. Jeg satser mest på at kneet ikke skal bli vondt, svarer Marcus Kleveland.

PS! Kultur- og likestillingsminister Abid Raja ga i oktober i fjor beskjed om at han opprettholder støtten til X Games Norge over statsbudsjettet: 15 millioner kroner. Henning Andersen, som organiserer X Games i Norge, opplyser at en mindre andel av bevilgningen vil bli brukt til årets arrangement. Brorparten vil bli overført til 2022-utgaven.

