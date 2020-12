Kalla deler hemmeligheter: Viser frem treningsdagboken for første gang

Charlotte Kalla (33) har holdt egen trening hemmelig i alle år, men nå viser den svenske langrennsstjernen hvordan hun trener og byr på mange detaljer.

DELER TRENINGSHEMMELIGHETER: For første gang har Charlotte Kalla bestemt seg for å dele litt av hvordan hun trener. Her fra skirenn i Östersund 19. desember. Foto: Per Danielsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Søndager er den tøffeste dagen. Etter økten legger hun seg på sofaen med vondt i hodet, da har hun det ikke spesielt bra.

– Altså, jeg føler meg jo ikke bra og jeg har hodepine hele ettermiddagen. Jeg kjenner meg jo ikke sterk i det hele tatt. Men det er likevel en god følelse av å ha det vondt og melkesyre, sier Kalla til Expressen.

33-åringen har både OL-og VM-gull. Hun er den eneste svenske som har vunnet Tour de Ski sammenlagt. Det skjedde i 2008. Denne vinteren deltar hun ikke, da hun ikke er helt tilbake etter at hun ble coronasmittet.

Expressen har fått tilgang til en ukes trening fra mai. Den viser at Kalla trener seks dager i uken. Lørdag er hviledag og oppladning til ukens tøffeste treningsdag. Hun hadde til sammen 22,5 treningstimer. På fire av ukens dager trente hun i mer enn fire timer.

– Jeg har aldri vist frem dette, sier Kalla også gjengitt i Aftonbladet.

Den svenske skiyndlingen fikk massiv oppmerksomhet etter disse bildene og tøff styrketrening i 2018:

Den tøffeste treningsøkten skjer med over 90 prosent av makspuls. Trener Magnus Ingesson forklarer.

– Hvert sett er to minutter inkludert hvile. Hun staker 200 meter på 40–45 sekunder, så går hun direkte over til for ekspempel burpees (helt ned på magen, så et spensthopp), når hun er ferdig med dem, så står klokken på ett minutt og syv sekunder, så får hun 53 sekunders hvile. Vi kjører åtte runder før hun får en lengre hvile på to-tre minutter hvile, forteller Ingesson til Expressen.

Ser frem mot VM

Hun kjører to maksrunder med staking og styrke syv ganger.

– Vi er nøye med at de 200 meterne med staking ikke skal gå saktere etter hvert. Er den første runden på 41,5 sekunder, så skal ikke den siste runden være på 47 sekunder. Det er en krig, og det er den krigen vi skal til, sier Ingesson til Expressen.

NUMMER SYV: Charlotte Kalla var tilbake med nummer på brystet i Östersund 19. desember. Foto: Per Danielsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kalla har åtte OL-medaljer, en av dem er individuelt gull. Det kom på 10 kilometer friteknikk i Vancouver i 2010. 33-åringen har slitt med å få det til de siste sesongene, men håper å være i form til VM i Oberstdorf som starter i februar.

I et nasjonalt renn i Östersund 19. desember fikk hun bank på 15 kilometer friteknikk, Ebba Andersson vant foran Frida Karlsson. Kalla ble nummer syv, over to minutter bak Andersson.

Therese Johaug er tittelforsvarer i Tour de Ski, men det norske laget stiller ikke til start på grunn av coronapandemien.

