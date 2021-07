Verdensstjernenes stikk forbløffer: – Liker ikke hverandre

Bryson DeChambeau (27) og Brooks Koepka (31) er begge blant verdens beste golfere, men har gjort seg vel så bemerket for aktiviteten på Twitter de siste ukene.

BITRE RIVALER: Bryson DeChambeau (27) og Brooks Koepka (31) tåler ikke hverandre.

Det hittil siste stikket i en lang rekke med stikk kom på torsdag. Bare timer før start på PGA-tour-turneringen Rocket Mortgage Classic ble det kjent at Bryson DeChambeau og caddie Tim Tucker hadde avsluttet samarbeidet. Det til tross for at de hadde spilt treningsrundene sammen i forkant av turneringen, som DeChambeau vant i 2020.

Brooks Koepka svarte med å legge ut en tweet, med et bilde av ham selv og caddie Ricky Elliott.

– Jeg kunne ikke klart det uten min fyr, Rick! Den beste vennen og den beste caddien til å gjøre det, skrev Koepka, og la til at det den dagen var dagen for å verdsette Ricky Elliot.

Da Koepka så ble spurt om det er vanlig at caddier slutter rett før en turnering, svarte Koepka med å skrive at det nettopp ble dagen for å verdsette caddier.

DeChambeau ønsket ikke å stille opp til noen intervjuer under ukens turnering, hvor han ikke klarte cuten og dermed ikke fikk spille i helgen.

Feiden mellom Koepka og DeChambeau startet tilbake i 2019 etter at Koepka kom med kritikk mot spillere som spilte sakte og brukte DeChambeau som et eksempel, og har blitt kraftig intensivert de siste månedene etter at en video med Koepka fra PGA Championship i mai kom ut på sosiale medier.

Der kunne man se Koepka himle med øynene og ta en pause i et intervju etter at DeChambeau gikk forbi ham i bakgrunnen og tilsynelatende kommenterte Koepkas putting. Videoen gikk som en farsott på sosiale medier i golfverdenen.

– I starten var det litt uskyldig moro og bare gøy. Det er jo tydelig at de ikke liker hverandre veldig godt, sier Discoverys golfekspert Marius Thorp til VG.

SAMMEN I RYDER CUP: Brooks Koepka og Bryson DeChambeau (nummer to og tre fra venstre) under Ryder Cup i 2018. Justin Thomas til venstre og Tiger Woods til høyre. Foto: Gareth Fuller / PA Wire

Thorp legger til at PGA-touren i vår også opprettet belønning til spillerne som skapte mest aktivitet på sosiale medier, og mener det kan ha en rolle i de stadige stikkene. I slutten av mai ble det klart at DeChambeau skulle spille på lag med Aaron Rodgers – quarterback i Green Bay Packers – mot Phil Mickelson og Tom Brady – quarterback i Tampa Bay Buccaneers – i showturneringen «The Match».

Koepkas beskjed til Rodgers på Twitter var enkel da lagene ble kjent: – Beklager, kompis.

DeChambeau svarte også selv, og sa at det var fint å «leve gratis inne i hodet ditt», hvorpå Koepka svarte med denne videoen:

Under Memorial Tournament i juni kom det enda et nytt kapittel. Flere fans ble vist vekk fra banen for å rope «Brooksy» når DeChambeau slo, og Koepka svarte med å dele ut øl fra sponsoren sin til de som ble vist vekk fra banen.

– Noen av stikkene er veldig morsomme, men noen er også barnslige. De små morsomhetene er bare gøy, men når Brooks skal gi bort øl til de for at de skal si Brooksy, det er bare tull, mener Thorp.

Både DeChambeau og Koepka ligger an til å kvalifisere seg til høstens Ryder Cup og USAs kaptein Steve Stricker har også uttrykt bekymring for forholdet mellom de to stjernene.

– Da må de bare det legge det til siden. Det blir spennende å se, sier Thorp.

DeChambeau sa selv til U.S. Open at han synes stikkene er morsomme.

– Folk tror det irriterer meg. Om noe, så skaper det en god golf-atmosfære. Først visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle takle det. Du ble på en måte kastet inn i en situasjon, men nå nyter jeg det. Jeg synes det er bra. Du må omfavne det, sa DeChambeau på en pressekonferanse.

