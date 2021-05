Foss imponerte i fjellene igjen: – Det er helt vilt

Opp stupbratte Sega di Ala hang Tobias Foss (24) med favorittene helt til det var fire kilometer igjen og styrket mulighetene til ende topp ti i sammendraget.

MED I TOPPEN: Tobias Foss kom inn like bak de beste på den 17. etappen. Her fra en tidligere etappe. Foto: Fabio Ferrari / LaPresse

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Etter 16 av 21 etapper i Giro d’Italia lå Tobias Foss helt oppe på niendeplass i sammendraget, og han leverte nok en god etappe under den 17. etappen onsdag.

Foss kom inn til en ellevteplass på etappen, to minutter og 21 sekunder bak etappevinner Dan Martin. Foss ble med det passert av João Almeida i sammendraget, men nærmet seg samtidig flere av rytterne foran ham på resultatlista. Nordmannen kom seg blant annet forbi Giulio Ciccone i sammendraget og med det på niendeplass i sammendraget etter etappen.

Med fire etapper igjen, har Foss muligheten til å kjøre inn det beste norske resultatet i Giro d’Italia noensinne. Fra før er Dag Erik Pedersens tiendeplass i 1984 det beste norske sammenlagtresultatet i rittet.

Giro d’Italia er sammen med Tour de France og Vuelta a España de tre største etapperittene i sykkelsporten. De tre rittene går alle over tre uker og det er Carl Fredrik Hagen som har det beste norske resultatet i et treukersritt med åttendeplassen fra Vuelta a España i 2019.

Fakta Sammendraget i Giro d’Italia etter 17 av 21 etapper 1. Egan Bernal

2. Damiano Caruso + 2.21

3. Simon Yates + 3.23

4. Aleksandr Vlasov + 6.03

5. Hugh Carthy + 6.09

6. Romain Bardet + 6.31

7. Daniel Felipe Martínez + 7.17

8. João Almeida + 8.45

9. Tobias Foss + 9.18

10. Giulio Ciccone + 11.06 Les mer

Les også Foss etter halvkjørt Giro d’Italia: – Mulig å matche de beste i fremtiden

De første 14 milene av onsdagens etappe i Giro d’Italia gikk stort sett slakt nedover, men med to tøffe stigninger på de siste fem milene, ble det en dag for sammenlagtrytterne. Team BikeExchange satt høy fart inn i den første av de to stigningene, Passo di San Valentino (14,8 kilometer à 7,8 prosent), og sørget for at feltet ble kraftig redusert.

I utforkjøringen gikk det også fort og en velt sendte flere rytter i bakken, inkludert Giulio Ciccone, som lå på sjetteplass i sammendraget før etappen. Italieneren kom seg akkurat opp til feltet i forkant av den avsluttende stigningen opp til Sega di Ala (11,2 kilometer à 9,8 prosent).

Der var det Aleksandr Vlasov (fjerdemann i sammendraget) som først fikk problemer av favorittene med rundt ni kilometer igjen, og like etter måtte også Ciccone slippe.

Foss måtte selv slippe med rundt seks kilometer igjen, samtidig som tredjemann i sammendraget, Hugh Carthy, og syvendemann, Romain Bardet.

Godt hjulpet av lagkameraten George Bennett, kom Foss opp igjen med fem kilometer igjen.

– Halve topp ti er jo borte, sa Eurosport-kommentator Jørn Sundby da Foss kjørte seg opp.

– Det er helt vilt det Tobias driver med nå, fulgte ekspertkommentator Henrik Evensen opp med.

Foss måtte igjen slippe da de største favorittene angrep hverandre med fire kilometer igjen, inn i det som var den bratteste delen av bakken.

Der var det Simon Yates og João Almeida som viste seg som den sterkeste. De to kjørte fra sammenlagtleder Egan Bernal, som viste svakhetstegn i rittet for første gang, men kom seg ikke helt opp til Dan Martin, som vant etappen fra bruddet.

Publisert Publisert: 26. mai 2021 17:12