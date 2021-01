Rapport hevder Besseberg ga «trygg havn» til attentatdømt russer

Rapporten til det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) hevder at den tidligere presidenten Anders Besseberg la en beskyttende arm over den kontroversielle Aleksandr Tikhonov – også etter at russeren ble dømt for et mislykket attentatforsøk.

MEKTIGE MENN: Aleksandr Tikhonov og Anders Besseberg kom på kant etter en maktkamp om presidentvervet i det internasjonale skiskytterforbundet. Foto: EPA / VG

«Herr Besseberg ga herr Tikhonov en trygg havn i IBUs utøvende komité, selv etter at herr Tikhonov vendte tilbake til Russland og ble dømt», heter det tidlig i rapporten, som skapte sjokkbølger i idrettsverden da den ble sluppet 28. januar.

Rapporten levner lite ære til Besseberg, som kommisjonen mener har opptrådt uetisk over en lengre periode som president for IBU.

Tikhonov er en omstridt person også utenfor skiskytterverden. Han ble valgt inn som Bessebergs visepresident i 2002, og fem år senere ble han funnet skyldig i medvirkning til et attentat.

Planene om å drepe en russiske guvernør ble avslørt før gjennomføringen da de to leiemorderne skal ha tystet på bakmennene, deriblant Tikhonov og hans bror Viktor.

Bessebergs advokat, Christian Hjort, opplyser at eks-presidenten ikke ønsker å uttale seg i forbindelse enkeltuttalelser og avfeier påstanden om korrupsjon. Se hele svaret lengre nede i saken.

Russeren rømte fra Russland til Østerrike i 2001 og rettsprosessen fortsatte da han omsider vendte tilbake til moderlandet i 2006. Året etter ble han dømt til tre års fengsel.

Han fikk imidlertid amnesti umiddelbart, takket være en lov innført i 2000 for å markere 55-årsjubileet for Russlands seier i andre verdenskrig.

Men selv om Bessebergs visepresident ble dømt for det rapporten omtaler som «en veldig alvorlig forbrytelse», beholdt Tikhonov plassen som visepresident i IBU.

Pressmidler

Kommisjonen som har skrevet rapporten noterer at det er «bemerkelsesverdig» at IBU-styret lot Tikhonov forbli første visepresident i forbundet etter dommen.

– Tikhonov var en fremtredende IBU-leder i mange år. Vi finner det veldig overraskende at, til tross for at han var dømt for en alvorlig kriminell handling i Russland, var det ingen granskning om hans plass i styret. Det er fullstendig uforståelig for oss, sier kommisjonens leder Jonathan Taylor til VG.

«En mulig forklaring kan være at herr Tikhonov hadde pressmidler overfor herr Besseberg, som gjorde at han ikke kunne fjerne ham, men kommisjonen har ikke hatt muligheten til å snakke med herr Besseberg om dette og derfor er det ikke mer enn spekulasjon på dette stadiet», heter det under punkt 6.70 i rapporten.

– For meg har det vært belastende at han ble dømt og fikk amnesti. Ut over det har jeg verken et spesielt positivt eller negativt forhold til Tikhonov, sa Anders Besseberg til NTB i 2007.

Valgskred

Forholdet mellom det surnet imidlertid etter hvert. I 2014 stilte Tikhonov opp mot Besseberg i presidentvalget i IBU, men russeren tapte klart. Nordmannen fikk tre ganger så mange stemmer.

– Min opplevelse var at Besseberg og Tikhonov var på god talefot. Så gikk det tid og da vi kom til 2014, var de ikke lenger enige foran presidentvalget. Kongressen var tvunget til å gjenvelge Anders - Tikhonov kunne ikke få kontrollen, minnes daværende president i Norges Skiskytterforbund og nåværende styremedlem i IBU, Tore Bøygard, overfor VG.

Han beskriver Tikhonov som et heller dårlig lederemne for IBU. «Det finnes ikke maken» sier Bøygard om russeren.

– Jeg fikk tre minutters taletid til å presentere programmet mitt. Tre minutter! Hva kunne jeg legge fram på den tiden? Det virket som om skiskyting ikke skulle velge president, men vaktmester, sa russeren til Sovjetskij Sport i etterkant av valgnederlaget – en tirade han gjentok da VG ringte ham i etterkant av at korrupsjonsanklagene mot Besseberg kom i 2018.

Da mente han også at Besseberg burde vært fjernet «for ti år siden» – altså like etter at han beholdt sin plass som visepresident tross attentatdommen.

– Tikhonov ble dømt for et alvorlig forhold, men Anders burde jo, som leder av styret, avsatt Tikhonov med en gang. Det er slett arbeid, dårlig styring, sier Bøygard.

500 euro og juveler

I 2009 reiste IBU sak mot tre russiske skiskyttere, under mistanke om at de skal ha brukt EPO-doping.

Generalsekretær Nicole Resch fortalte både Besseberg og østerrikske etterforskere at Tikhonov gjennom en tolk skal ha forsøkt å bestikke henne med juveler for ikke å forfølge etterforskningen.

Ifølge rapporten har Besseberg innrømmet at Resch fortalte dette til ham, men kommisjonen skriver at presidenten ikke fulgte det opp i tråd med deres egne regler.

– Det skjedde ikke. La dem finne den tolken. Jeg har allerede krevd at Besseberg og Nicole Resch skal testes på løgndetektor, sa Tikhonov til Sovjetski Sport torsdag.

Nordnorske gloser

I 2013, fire år senere, ga Tikhonov en lommebok i gave til den norske skiskytterpresidenten Tore Bøygard på verdenscuphelgen i Holmenkollen.

Inne i lommeboka fant Bøygard en 500-euro-lapp, og tolket dette som et forsøk på bestikkelse. Aftenposten omtalte saken i 2018.

– Jeg synes det var en ekkel situasjon, det var virkelig frekt. Når vi er ute og reiser får vi nøkkelknipper og greier til å putte visittkort i, så jeg reagerte ikke så mye på dette. Denne gangen tittet jeg litt på lommeboka, og da oppdaget jeg de 500 euro. Da ble jeg forbannet, og gikk ned til hotell-lobbyen og traff Tikhonov, slang lommeboka i bordet og kom med noen nordnorske gloser som ikke egner seg på trykk. Jeg sa at de ikke måtte prøve på dette, sier Bøygard i dag.

Han er klar på at det var et forsøk på bestikkelse. Dagen etter møttes Bøygard, Tikhonov og Besseberg til en kaffe og prat om hendelsen.

– Vanligvis burde du ha akseptert gaven, fordi dette er en vanlig måte å gjøre det på i Russland, skal Besseberg ha sagt på møtet, ifølge Bøygard.

Tikhonov har på sin side hevdet at det var en bursdagsgave til en venn. Men Bøygard har bursdag i august, fem måneder etter arrangement i Kollen.

FORSØKT BESTUKKET: Tore Bøygard ble «forbannet» da han fant en 500-euro-lapp i en gave han fikk fra Aleksandr Tikhonov. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den minste seddelen

Tikhonov hevder også at det ikke var nok penger til å være en bestikkelse, og at han puttet 500-euro-lappen i lommeboka fordi det var den minste seddelen han hadde for hånden.

Kommisjonen er uenig med dette synspunktet, ettersom det er en kjent metode i korrupsjon å starte med mindre tjenester for så å legge til rette for flere tilnærminger.

VG har forsøkt å nå Besseberg gjentatte ganger og besøkte gården hans to ganger torsdag 28. januar, uten hell. Christian Hjort er Bessebergs nye norske forsvarer.

«Besseberg ønsker ikke å kommentere enkeltuttalelser så lenge saken er under etterforskning. Han fastholder at det ikke er grunnlag for korrupsjonsanklagene mot ham», skriver Hjort i en e-post til VG.

VG har spurt Aleksandr Tikhonov konkret om det står om ham i rapporten. Han svarer at «min mening kan du lese på bloggen min». Der står det blant annet at «jeg spådde at Besseberg ville få en avgang i skam». Han tar ikke opp sin egen rolle.

