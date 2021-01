Russisk aviskommentator om Bolsjunov: – På vei til å bli hovedskurken i skiverden

LAHTI (VG) Aleksandr Bolsjunov skapte bruduljer da han både slo etter og kjørte ned finske Joni Mäki. En russisk aviskommentator mener at landsmannen akkurat nå fremstår som den største skurken i skiverden.

MISTET BESINNELSEN: Aviskommentator Vladimir Ivanov i Sport Express skriver at ingen russisk utøver kan tillate seg å reagere på den måten Aleksandr Bolsjunov gjorde. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva

– Lederen av det russiske landslaget ser akkurat nå ut som hovedskurken i skiverden, skriver Sport Express-kommentator Vladimir Ivanov i en kronikk søndag ettermiddag.

Mot slutten av herrestafetten, som Norge vant overlegent, sjokkerte ankermann Aleksandr Bolsjunov. Han havnet i spurtoppgjør med finske Joni Mäki, og etter at finnen skar ut i russerens spor, mistet Bolsjunov både fart og balanse.

Og besinnelsen.

Først slo han to ganger etter Mäki med staven. Så kjørte han finnen rett ned med en real hockeytakling etter målgang.

Bolsjunovs aggresjon møtte fordømmelse fra både finsk og norsk leir, og trener Markus Cramer beklaget overfor pressen at hans største profil reagerte på den måten. Samtidig er han og det russiske laget klare på at Mäki var skyld i hele episoden, og at de har forståelse for at Bolsjunov ble opphisset i utgangspunktet.

– Det er tydelig av følelsene tok overhånd for Bolsjunov. Han slo ikke finnen, han slo i snøen med staven sin. De (juryen) burde se videoen flere ganger. Jeg kunne ikke være i jurymøtet fordi jeg var veldig opphisset. Jeg er redd for at de hadde diskvalifisert meg også, sa russernes skipresident Jelena Välbe til Match TV, og sa senere at hun forstod hvorfor den russiske stjernen ble så opprørt.

Norges trener Eirik Myhr Nossum var klar på at han ikke ville hatt med en løper til neste verdenscuphelg om han oppførte seg som Bolsjunov, men Ivanov forklarer hvorfor det er annerledes for russeren.

– Det er helt normalt at de beskytter ham, for de kan ikke offentlig kritisere en egen løper. Kanskje sa Välbe til Bolsjunov at han tok feil på tomannshånd. Selvfølgelig blir det ingen reaksjoner fra eget forbund. Han klarte ikke å håndtere følelsene sine, og det var en stor feil, men dette er første gangen. De kommer ikke til å straffe den beste utøveren på laget, utdyper han overfor VG.

Han mener at ingen utøver som går med uniformen til det russiske landslaget kan tillate seg slike sinneutbrudd.

IKKE BLID: Aleksandr Bolsjunov var heller ublid da Joni Mäki spurtet Finland inn til annenplass i Lahti. Foto: JUSSI NUKARI / Lehtikuva

FIS-direktør Pierre Mignerey sa etter jurymøtet at russeren ikke vil få ytterligere represalier enn lagets diskvalifisering fra tredjeplassen på herrestafetten. Dermed får Bolsjunov anledning til å revansjere seg i svenske Falun kommende helg.

– Aleksandr kan ikke reagere som dette, han er først og fremst en skiløper, men i våre øyne starter situasjonen når de velger spor på oppløpet. I mine øyne er det klart - finnen har valgt ett spor, men så endrer han ut til høyre og der er Aleksandr, sa nevnte Cramer til pressen, og sier han forstår fullstendig hvorfor Bolsjunov reagerte.

