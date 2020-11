Hergeirsson tordnet i generalprøven: - Der var han sinna

(Danmark – Norge 26–29) Håndballjentene slo Danmark, men Thorir Hergeirsson var langt ifra fornøyd med alt han så. Veronica Kristiansen erkjenner at laget har mye å jobbe med.

FRESTE: Thorir Hergeirsson ga spillerne klar beskjed underveis i kampen. Foto: Bo Amstrup

Norge sto med 12 strake seire over Danmark før generalprøven i Velje. Forrige tap kom i forkant av EM 2014, og nå er rekken av seire forlenget til 13 kamper.

Det lover godt én uke før EM kastes i gang, men alt var ikke rosenrødt underveis i torsdagens oppgjør. I en time out tordnet Thorir Hergeirsson mot spillerne, etter en rekke feilpasninger.

– Slutt å kaste bort ballen! Dette er trening i å leve kampen ut og styre den inn, freste han.

– Der var han sinna, og det er fullt forståelig. Vi hadde noen tåpelige feil som vi ikke pleier å ha, forteller Veronica Kristiansen til VG på telefon fra Danmark.

Overfor TV 2 forklarer Hergeirsson situasjonen slik:

– Det var kanskje litt unødvendig og mye, men vi skal opptre mye mer taktisk i de situasjonene, sier han.

Kristiansen mener Norge har stort forbedringspotensial frem mot EM.

– Vi vet det er mye å forbedre, spesielt i returspillet vårt Vi scorer nok, men må tette igjen bakover. Det ble en slitekamp i dag også, og Danmark viste at de er et tøft lag å møte, sier Györ-spilleren, som likevel sikter høyt i EM.

– Norge skal kjempe i toppen. Det er topp fire og semifinale som er målsetningen, sier 30-åringen.

Norge startet andre omgang med en firemålsledelse, men mindre enn ti minutter ut i omgangen var forspranget spist opp. Norge klarte imidlertid å ta seg sammen utover i omgangen.

Camilla Herrem (34) er, sammen med Heidi Løke (37), Norges mest meriterte og rutinerte spiller. Fra sin kantposisjon viste rogalendingen at de gamle fortsatt kan. Herrem prikket inn syv flotte nettkjenninger og ble Norges toppscorer mot Danmark.

Fra straffemerket viste Nora Mørk (29) kløkt og nerver. Stjernespilleren fikk fem sjanser fra straffemerket og scoret på samtlige. Sent i kampen banket hun inn et mål fra åpent spill også. Stine Bredal Oftedal (29), som vanlig lettbent og fintevillig, prikket inn seks scoringer.

SEKS MÅL: Stine Bredal Oftedal var blant spillerne som sto frem mot Danmark. Foto: Bo Amstrup

Denne uken er håndballjentene samlet i Danmark for å lade opp til europamesterskapet i samme land. Norge og Danmark møttes onsdag, og torsdag ble det spilt en ny treningskamp mellom nasjonene.

Forspillet til EM i desember har vært preget av usikkerhet. I Norge valgte man til slutt å sette ned foten og avlyse EM-kampene som skulle spilles i Trondheim. Danmark landet på motsatt side, og skal arrangere samtlige kamper i mesterskapet.

Silje Solberg er den eneste som ennå ikke er på plass i Danmark. Hun testet positivt for corona for et par uker siden, men kan trolig slutte seg til EM-troppen over helgen. Solberg vil være soleklart førstevalg for Norge mellom stengene.

Om nøyaktig én uke går Norge ut på banen for første gang i håndball-EM. Håndballjentene er som vanlig blant favorittene, og har dette programmet i vente i gruppespillet:

Norge – Polen, 3. desember

Norge – Tyskland, 5. desember

Norge – Romania, 7. desember

Mesterskapet, som er en førjulstradisjon for mange nordmenn, varer frem til 20. desember. Kampene sendes på TV3 og Viaplay.

Publisert Publisert: 26. november 2020 21:27 Oppdatert: 26. november 2020 21:58

