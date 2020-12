Molde FK brøt coronareglene og legger seg flat: – Vi har dummet oss ut

Ifølge lokalavisen Romsdals Budstikke kom 14 personer utenfor Molde-kohorten på lagets sesongavslutning - en dag før karantenen etter en bortekamp i Østerrike var over. Nå legger klubben seg flat.

TAR SELVKRITIKK: Administrerende direktør Ole Erik Stavrum i Molde sier klubben «dummet seg ut» da 14 personer utenfor Molde-kohorten var innom lagets sesongavslutning. Her i forbindelse med et VG-intervju i mai. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Utpå kvelden kom det folk inn som ikke tilhørte denne kohorten, og det er her vi må legge oss helt flat og beklage. Dette skal ikke skje, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum til Romsdals Budstikke.

14 personer fra utenfor Molde-kohorten dukket opp da laget avholdt sesongavslutning i et privat arrangement, melder Romsdals Budstikke.

Arrangementet var kun for spillere og det nærmeste støtteapparatet. Spillerne skal selv ha varslet om bruddet, melder avisa, og klubben skal selv ha tatt kontakt med kommuneoverlege og politi.

Arrangementet fant sted lørdag, etter 5–0-seieren over Sarpsborg 08, men før karantenen etter bortekampen mot Rapid Wien i Østerrike var avsluttet. De spilte mot den østerrikske storklubben torsdag 10. desember, mens feiringen var lørdag 19.

– Vi har dummet oss ut. Vi hadde en dag igjen av den karantenen. Det beklager vi så mye. Det er veldig dumt at dette har skjedd, og det er gitt klar beskjed til spillergruppa om at vi ikke synes dette er greit, sier Stavrum til avisen.

Det var spillerne selv som meldte fra om bruddet, og Stavrum sier at det viser at internjustisen står høyt. Erling Knudtzon er leder for spillerutvalget i klubben.

– Utover kvelden på dette arrangementet var det det andre som fikk tilgang til lokalet. Det skulle aldri skjedd. Dette er noe hele spillergruppa angrer på, og da det gikk opp for oss hva som har forekommet, valgte spillergruppa selv å ta tak i dette, sier Knudtzon til Romsdals Budstikke.

VG har forsøkt å nå administrerende direktør Stavrum for en kommentar, så langt uten hell.

