Avisa Nordland: Junker forlot Glimt-troppen søndag

Bodø/Glimts stjernespiss Kasper Junker (27) pakket sakene sine og forlot troppens hotell i Marbella søndag kveld

PAKKET OG DRO: Kasper Junker (til venstre) har forlatt Glimts spillerhotell. Her sammen med Vegard Leikvoll Moberg forrige sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det skriver Avisa Nordland. De har også bilde av situasjonen.

– Her kan jeg ikke være mer, sa Kasper Junker til avisen da han forlot hotellet.

Det var tidligere i år en offentlig konflikt mellom fjorårets toppscorer og Bodø Glimt. Tidligere i år fortalte han til VG at han ønsket seg bort fra klubben.

– Jeg føler jeg har muligheten til å oppfylle en drøm om å prøve meg i en av verdens største ligaer, men klubben vil ikke engang forhandle. De holder ikke hva de lover. Det gjør meg både skuffet og frustrert. Det er ikke optimalt for meg og min motivasjon å bli frarøvet en slik økonomisk og fotballmessig mulighet. Noen ganger kan man være profesjonell nok til å legge det bak seg, men noen ganger klarer man ikke det. Jeg håper ikke vi trenger å komme dit, sa Junker til VG i januar etter at Glimt blant annet ikke hadde godkjent et bud fra Serie A-klubben Crotone.

Glimt har vært på treningsleir i spanske Marbella i fire uker for å kunne trene samtidig som det er treningsnekt i Bodø.

