Rashford og Greenwood snudde for United: – Alle var påskrudd

(Manchester United-Brighton 2–1) Ole Gunnar Solskjærs mannskap lå under, men først Marcus Rashford (23) og så Mason Greenwood (19) snudde til seier for Manchester United.

2–1: Mason Greenwood jubler over seiersmålet på Old Trafford søndag. Foto: Clive Brunskill / PA Wire

Etter at Leicester, Chelsea og Tottenham alle hadde tapt poeng, hadde Manchester United en strålende mulighet til å få ytterligere grep om Champions League-billetten.

Det så ikke bra ut da tidligere United-spiller Danny Welbeck sendte Brighton i ledelsen etter 13 minutters spill, men ut over i 2. omgang fikk Solskjærs menn stadig bedre grep om kampen og vant 2–1.

– 2. omgang var glimrende. Alle var påskrudd, sier matchvinner Mason Greenwood ifølge BBC.

– Dette er godt for selvtilliten, jeg har ikke scoret så mange i Premier League, sier tenåringen.

Manchester United har nå 11 poeng å gå på for å sikre seg topp 4 og Champions League-spill neste sesong. United er nå oppe i 60 poeng. I hele fjorårssesongen hadde de 66, så mulighetene er gode for å forbedre det når åtte kamper gjenstår.

1–1: Marcus Rashford har skutt forbi Brighton-keeper Robert Sanchez. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Danny Welbeck spilte i Manchester United fra 2008 til 2014. Siden den gang har han scoret flere ganger mot de røde. Søndag skjedde det igjen:

Neal Maupay la inn, Welbeck dukket opp mellon Wan-Bissaka og Victor Lindelöf og headet, men keeper Dean Henderson vartet opp med en feberredning. Returen endte også på hodet til Welbeck, og denne gang hadde ikke United-målvakten noen muligheter til å avverge. 0–1 på Old Trafford!

0–1: Danny Welbeck header forbi en hjelpeløs Dean Henderson. Victor Lindelöf er ikke i nærheten av å hindre Brighton-spilleren. Foto: Phil Noble / POOL / REUTERS POOL

Brighton-angrepet startet med et unødvendig balltap av Paul Pogba, som spilte fra start for United.

– Pogba har flest misser, sier Erik Thorstvedt i TV 2-studio.

– Han gjør dumme feil, fortsetter kollega Trevor Morley.

Brighton lå klokt og ventet på Manchester United i 1. omgang.

– Det er ingen som beveger seg hos United, utbryter Morley.

– Brighton er ganske dårlig til å holde på en ledelse, fastslår Thorstvedt i pausen.

Og etter en drøy times spill ble det 1–1: Joel Veltman serverte ballen til Bruno Fernandes. Han tok med seg Marcus Rashford, som avsluttet iskaldt med høyrebeinet ned i hjørnet.

Danny Welbeck ville ha straffe etter 70 minutters spill da han var veldig nær 2–1. Brighton-spilleren mente at han ble hindret ulovlig av Harry Maguire - men VAR var ikke enig.

Trevor Morley i TV 2-studio derimot mente skulle ha vært straffespark.

2–1-scoringen kom da Bruno Fernandes fant Paul Pogba, som prøvde å skyte. Men det ble i stedet et slags innlegg, som Mason Greenwood satte hodet til. Ballen gikk inn via Brightons Ben White. Det er Greenwoods første ligamål på Old Trafford denne sesongen.

– Jeg har jobbet mye med å bli bedre med hodet, sier Greenwood ifølge BBC.

Manchester United møter torsdag Moldes overmenn fra Granada i kvartfinalen i Europa League.

Før kampen kunne Ole Gunnar Solskjær avsløre at Anthony Martial muligens er ute for resten av sesongen med sin kneskade.

Dean Henderson fikk fornyet tillit i mål, til tross for at David De Gea er tilbake. Spanjolen måtte ta plass på benken.

