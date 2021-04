Ferguson brukte hårføner – Solskjær antyder «fyrverkeri i pausen»

(Manchester United-Brighton 2–1) Ole Gunnar Solskjærs mannskap lå under, men først Marcus Rashford (23) og så Mason Greenwood (19) snudde til seier for Manchester United.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

United-legenden Sir Alex Ferguson var kjent for at han brukte «hårføneren» i pausene. Etter seieren over Brighton innrømmer Solskjær at han «kanskje måtte tenne på fyrverkeriet» da laget hans lå under 0–1 ved pause.

Etter at Leicester, Chelsea og Tottenham alle hadde tapt poeng, hadde Manchester United en strålende mulighet til å få ytterligere grep om Champions League-billetten.

Det så ikke bra ut da tidligere United-spiller Danny Welbeck sendte Brighton i ledelsen etter 13 minutters spill, men ut over i 2. omgang fikk Solskjærs menn stadig bedre grep om kampen og vant 2–1.

– 2. omgang var glimrende. Alle var påskrudd, sier matchvinner Mason Greenwood ifølge BBC.

– Dette er godt for selvtilliten, jeg har ikke scoret så mange i Premier League, sier tenåringen.

Manchester United har nå 11 poeng å gå på for å sikre seg topp 4 og Champions League-spill neste sesong. United er nå oppe i 60 poeng. I hele fjorårssesongen hadde de 66, så mulighetene er gode for å forbedre det når åtte kamper gjenstår.

– Det er 99 prosent sikkert at United får Champions League-plass, sier Erik Thorstvedt i TV 2-studio.

1–1: Marcus Rashford har skutt forbi Brighton-keeper Robert Sanchez. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

– Mason var voksen. I dag var han en av våre beste, sier Ole Gunnar Solskjær i et intervju vist på TV 2.

Bare Wayne Rooney (15) og Marcus Rashford (13) har scoret flere Premier League-mål som tenåring for Manchester United enn Mason Greenwood (12).

– Det er alltid vanskelig å møte Brighton. Dette var vrient, men vi fant en måte i 2. omgang, sier Solskjær.

Både han og Mason Greenwood innrømmer etterpå at manageren måtte heve stemmen i pausen:

– Etter de internasjonale pausene kan det ta litt tid – og kanskje fyrverkeriet må tennes i pausen, sier Solskjær ifølge BBC.

Danny Welbeck spilte i Manchester United fra 2008 til 2014 – og var på B-laget da Ole Gunnar Solskjær hadde ansvaret for det. Siden den gang har han scoret flere ganger mot de røde. Søndag skjedde det igjen:

Neal Maupay la inn, Welbeck dukket opp mellon Wan-Bissaka og Victor Lindelöf og headet, men keeper Dean Henderson vartet opp med en feberredning. Returen endte også på hodet til Welbeck, og denne gang hadde ikke United-målvakten noen muligheter til å avverge. 0–1 på Old Trafford!

0–1: Danny Welbeck header forbi en hjelpeløs Dean Henderson. Victor Lindelöf er ikke i nærheten av å hindre Brighton-spilleren. Foto: Phil Noble / POOL / REUTERS POOL

Brighton-angrepet startet med et unødvendig balltap av Paul Pogba, som spilte fra start for United.

– Pogba har flest misser, sier Erik Thorstvedt i TV 2-studio.

– Han gjør dumme feil, fortsetter kollega Trevor Morley.

Brighton lå klokt og ventet på Manchester United i 1. omgang.

– Det er ingen som beveger seg hos United, utbryter Morley.

– Brighton er ganske dårlig til å holde på en ledelse, fastslår Thorstvedt i pausen.

Og etter en drøy times spill ble det 1–1: Joël Veltman serverte ballen til Bruno Fernandes. Han tok med seg Marcus Rashford, som avsluttet iskaldt med høyrebeinet ned i hjørnet.

– Topp avslutning av Marcus, sier Solskjær i et intervju vist på TV 2.

Danny Welbeck ville ha straffe etter 70 minutters spill da han var veldig nær 2–1. Brighton-spilleren mente at han ble hindret ulovlig av Harry Maguire – men VAR var ikke enig.

Trevor Morley i TV 2-studio derimot mente det skulle ha vært straffespark.

– Maguire hindret mål, men dette var en klokkeklar straffe.

Les også Tottenham gikk på sen smell etter Kane-dobbel

2–1-scoringen kom da Bruno Fernandes fant Paul Pogba, som prøvde å skyte. Men det ble i stedet et slags innlegg, som Mason Greenwood satte hodet til. Ballen gikk inn via Brightons Ben White. Det er Greenwoods første ligamål på Old Trafford denne sesongen.

– Jeg har jobbet mye med å bli bedre med hodet, sier Greenwood ifølge BBC.

– All heder til Brighton. De forsvarte seg godt. Vi måtte bryte dem ned, og til slutt klarte vi det.

Manchester United møter torsdag Moldes overmenn fra Granada i kvartfinalen i Europa League.

Før kampen kunne Ole Gunnar Solskjær avsløre at Anthony Martial muligens er ute for resten av sesongen med sin kneskade.

Dean Henderson fikk fornyet tillit i mål, til tross for at David de Gea er tilbake. Spanjolen måtte ta plass på benken.

– Jeg har to stk. nummer 1. Dere kommer utvilsomt til å se De Gea spille for oss igjen, smiler Solskjær på TV 2.

Publisert Publisert: 4. april 2021 22:24 Oppdatert: 4. april 2021 23:37