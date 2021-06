Henrik Ingebrigtsen er operert og mister OL i Tokyo

Henrik Ingebrigtsen (30) ble i dag ble operert ved et sykehus i Sveits – selv om han kunne utsatt operasjonen og blitt med i sommerens leker.

VALGTE OPERASJON: Henrik Ingebrigtsen har valgt å gjennomføre en operasjon som gjør at han ikke kan delta i sommerens OL. Foto: Stian Lysberg Solum

Han måtte bryte 5000-meteren i Firenze 10. juni og står nå overfor seks uker på krykker og en lengre opptreningsperiode. Dermed mister han sommerens OL i Tokyo.

– I mellomtiden får jeg nøye meg med å heie på de norske utøverne fra sofaen, sier Ingebrigtsen i pressemeldingen.

De skriver videre at 30-åringen kunne utsatt operasjonen og deltatt i OL. Noen dager etter han brøt løpet i Italia, avdekket en MR-undersøkelse at festet til venstre hamstring, en lårmuskel, var 80 prosent avrevet.

– Det er en såpass alvorlig skade at han ikke er i stand til å prestere optimalt. Han klarer ikke yte sitt beste, og han ønsker ikke bare å delta - men å ta medaljer. Det hadde han ikke klart nå, sier friidrettssjef Erlend Slokvik til VG.

Slokvik sier at beslutningen ble tatt i samråd med Henrik selv, trenerpappa Gjert og landslagslegen.

– Nå er det VM neste år, som han ønsker å prestere i. Han vet at han ikke ville vært på sitt beste i OL, sier Slokvik.

30-åringen har to tidligere OL-deltakelser, i London for ni år siden og Rio for fem år siden. Han går dermed glipp av sitt tredje OL. Den eldste løpebroren har slitt med skader gjennom større deler av de siste årene.

Et glipptak avslørte hoftetrøbbel da han stilte opp i Night of Hightligts på Bislett i starten av juni, og trener Gjert har uttalt at det er «mye gruff» med den rutinerte mellomdistanseløperen.

