Golberg vraket tross sterkere resultater enn lagkameratene

OBERSTDORF (VG) Kun Sjur Røthe og Emil Iversen har bedre resultater på 30 kilometer med skibytte enn Pål Golberg denne vinteren. Likevel er ikke Golberg blant de fem som får gå øvelsen i VM.

VRAKET: Pål Golberg får ikke gå 30 kilometeren med skibytte i VM. Foto: Terje Pedersen

Hans Christer Holund, Sjur Røthe, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger skal gå lørdagens 30 kilometer med skibytte for Norge.

Pål Golberg får ikke gå tross at han har en tredjeplass fra Lahti og andreplass fra Trondheim på øvelsen denne sesongen. Han har prestert bedre enn Holund, Klæbo og Krüger på 30 kilometer med skibytte i vinter.

Iversen vant begge rennene, mens Røthe ble nummer to i Lahti og tre i Trondheim.

– Golberg har vært veldig aktuell for troppen. Det er ikke det at han ikke har prestert godt nok. Han har vært høyaktuell hele veien. Så er det loddet jeg har som trener at vi må ta et valg. Vi må ta ut fem, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Han sier at laget er delt opp med to sterke avsluttere i Iversen og Klæbo, mens Krüger, Holund og Røthe kan være mer interessert i høy fart fra start til mål.

– Pål har levert veldig godt, men jeg må ta et valg. Denne gangen havnet han akkurat utenfor. At Golberg kommer fra sprintlandslaget har ikke noe å si, sier Nossum.

Golberg er høyaktuell for en klassisk etappe på stafetten og femmila i klassisk senere i mesterskapet. Han ble nummer åtte på torsdagens sprint.

– Pål hadde lyst til å gå gitt hvordan han har gått på de to rennene vi har gått. Jeg så det ble spekulert i en hestehandel i media. Sånn fungerer det ikke, og han hadde selvsagt lyst til gå. Det var ikke noe krangling, men det var litt skuffelse. Golberg følte han hadde gjort det han kunne, sier Nossum.

– Formen til Golberg på distanse har vært ekstremt bra denne sesongen, og jeg er sikker på at han kunne kjempet om medalje her, sier Røthe, som deler rom med Golberg i Oberstdorf.

Iversen gruer seg til de neste rennene i VM-varmen:

