Hoppsjef Bråthen ut mot NRKs VM-manager: – Bommer totalt

NRKs VM-manager gir deg ikke anledning til å sette inn hoppere eller kombinertløpere i det de kaller «VM i langrenn». Hoppsjef Clas Brede Bråthen er mindre imponert.

– Jeg synes det er betimelig å påpeke at like muligheter bør handle også om grener. Jeg synes NRK bommer totalt når de kaller det «VM i langrenn», det er «VM i nordiske grener», sier hoppsjef i Norges Skiforbund, Clas Brede Bråthen, til VG – med et glimt i øyet.

Bråthen ønsket tirsdag å sette opp et lag i NRKs VM-manager og møtte helt korrekt et hoppbakke-fritt utvalg til sitt lag, og delte sin frustrasjon på Twitter før hoppjentenes pressekonferanse i den tyske VM-byen Oberstdorf.

Tittelen på NRK-spillet er «VM i langrenn 2021».

– Det er trist at NRK ikke klarer å ha en managerøvelse for alle grener, sier Bråthen.

NRKs sportssjef Egil Sundvor sier at VM-manager er i en utviklingsfase, der de ser hvordan interessen er for noen øvelser før de utvikler for flere grener.

– Da er det sterkt underutviklet per i dag. Da ville jeg ventet med å lansere det, sier Bråthen med en hjertelig latter når han blir forelagt NRKs forklaring.

På spørsmål om han oppfatter kritikken som berettiget, svarer NRK-Sundvor at de ikke føler seg truffet - og at han tror det ikke er sånn ment.

– Vi skal gjøre hoppsjefen hoppende glad når vi får utviklet dette videre, sier Sundvor.

Hoppstjernen Maren Lundby beklager seg over at hun ikke får tatt ut seg selv på laget.

– Jeg synes det hadde vært kult å ha spilt litt manager på meg selv. Usikker på hvem jeg hadde satt inn, men jeg hadde nok satt inn meg selv, selv om jeg kanskje ikke satt meg som kaptein, sier Lundby med et smil.

Silje Opseth, på tredjeplass i verdenscupen sammenlagt, sier hun ikke har satt seg mye inn i problematikken Bråthen bringer til torgs. Men:

– Det er litt rart om det ikke er mulig, vi har jo ski-VM vi også, sier hun.

