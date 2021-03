Klart Holund-gull etter Bolsjunov-sprekk – norsk trippel

OBERSTDORF (VG) Hans Christer Holund (32) var svært rørt etter gull på 15-kilometeren foran Lyn-kompis Simen Hegstad Krüger (27). Harald Østberg Amundsen (22) tok bronse i VM-debuten tross fall.

forrige













fullskjerm neste 1 av 6 Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Det er stort. Det er nok det største jeg har gjort noen gang, sier Holund til NRK.

Verdensmesteren måtte samle seg for å klare og prate i seiersintervjuet. Øynene var fylt av tårer.

I mål var Holund hele 20 sekunder foran Krüger, mens Amundsen var 35,6 sekunder bak.

– Det er så mange som har hjulpet meg på veien. Jeg har hatt noen ordentlig nedturer på veien. Det er så mange jeg kan takke for dette gullet, sier Holund.

Han pekte mot himmelen etter at gullet var i boks i målområdet – og fikk spørsmål om hvem han tenke på da:

– Det har jeg ikke lyst til å si nå, svarer Holund.

PEKTE MOT HIMMELEN: Slik markerte Hans Christer Holund gullet på 15 kilometer. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Lyn kunne ikke drømt om en bedre feiring av klubbens 125-årsdag. Det er Holunds andre VM-gull etter det imponerende løpet på femmila i Seefeld to år tilbake.

– Det er rått. Dobbelt Lyn på 125-årsdagen. Det kunne ikke bli bedre, Krüger til VG.

Etter 5 kilometer ledet storfavoritten Aleksandr Bolsjunov med 5,4 sekunder til Harald Østberg Amundsen og med 6,3 sekunder til Hans Christer Holund.

Russisk sprekk

Ved 10 kilometer var derimot Holund i ledelse med 9 sekunder til Bolsjunov. Russeren fikk det fryktelig tøft utover i løpet og endte som nummer fire, 43,7 sekunder bak.

Før VM hadde Bolsjunov vunnet de seks siste 15-kilometerne i verdenscupen.

Russeren gikk gjennom pressesonen uten å si et ord etter løpet.

– Det er litt godt å si at han er menneskelig og kan få det. Det finnes en stopp for han også. Det er rått at vi er tre stykker som slår han, sier Krüger.

Les også Martin Johnsrud Sundby ble topp 10: – Kanskje siste gang vi har sett ham

Bronse-Amundsen falt

VM-debutanten Amundsen falt i en utforkjøring kort tid før mål og tapte trolig rundt ti sekunder.

Holunds tid hadde han ikke sjanse på uansett, men han kunne ha kjempet om sølvet med Krüger, som endte omtrent 15 sekunder foran.

TRIPPEL: Verdensmester Hans Christer Holund flankert av Simen Hegstad Krüger (t.v) og Harald Østberg Amundsen (t.h). Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Jeg blir forbannet på meg selv i det jeg merker at balansen glipper. Jeg prøvde bare å unngå og kjøre inn i gjerdet. Det ser komisk ut, og det er håpløst at det skjer, sier Amundsen til VG om fallet.

– Trolig hadde det blitt bronse uansett. Det er kult å henge med så meritterte løpere, sier Amundsen.

Sjur Røthe ble nummer seks, rett foran Martin Johnsrud Sundby. Duoen var cirka 55 sekunder bak.

Publisert Publisert: 3. mars 2021 14:08 Oppdatert: 3. mars 2021 14:48