Hovland med sterk start: – Kult å se navnet sitt så høyt oppe

Viktor Hovland (23) er i ferd med å etablere seg blant de største golfstjernene i verden og torsdag kveld startet han med en ny sterk runde i storturneringen Arnold Palmer Invitational i Florida.

BLANT FAVORITTENE: Viktor Hovland er igjen blant de heteste navnene på PGA-touren. Her er han i sving under Arnold Palmer Invitational. Foto: John Raoux / AP

Hovland gikk den første runden tre slag under par, og det holder til en syvendeplass. Nordirske Rory McIlroy og kanadiske Corey Connors leder, seks slag under par.

– Hvis du sammenligner med for ett år siden og til de siste månedene, så vil jeg si det er en ganske stor forskjell. Det synes jeg man kan si med tanke på at jeg ikke får maksimalt ut av spillet mitt, men likevel får topplasseringer. Det er kult å se, sa Hovland til VG under en pressekonferanse i forkant av turneringen.

Han rundet av kalenderåret 2020 med karrierens andre PGA-tour seier under Mayakoba Golf Classic, før årets siste turnering endte med en delt tredjeplass på sesongavslutningen på Europatouren i Dubai.

Han startet riktignok 2021 med litt rusk i maskineriet på Hawaii, men siden har det blitt fire turneringer på rad hvor han dårligst har endt på delt sjetteplass. Forrige uke leverte han storspill i helgen på vei til en delt annenplass i et stjernespekket felt i WGC-Workday.

– Nå skal det nok flere turneringer til for å finne ut hvor jeg ligger. Jeg spiller nok helt sikkert bra, men det går selvfølgelig opp og ned. Jeg vil si at jeg er en bedre spiller en det jeg var tidligere, oppsummerer nordmannen.

Hovland imponerte stort med dette slaget forrige uke:

Storspillet har gjort at Hovland er helt oppe på annenplass i FedEx-cupen – som kan sammenlignes med verdenscupen i idretter som langrenn og skiskyting. FedEx-cupen går gjennom hele sesongen, fra september 2020 til september 2021.

Hovland er den eneste av de fem beste i FedEx-cupen som spiller denne uken og har en god sjanse til å overta ledelsen.

– Det er ikke det som er førsteprioriteten denne uken. Det er en golfturnering man forbereder seg til og prøver å vinne når man stiller. Man prøver å gjøre så godt man kan, så får det som kommer, komme. Det er fortsatt veldig tidlig i FedEx-cupen (ukens turnering er den 23. av 51 turneringer denne sesongen). Hadde det vært en av sluttspillturneringene ville det vært litt annerledes, men det er selvfølgelig kult å se at navnet sitt er så høyt oppe. Det viser at man har hatt en veldig bra stabilitet så langt, sier Hovland.

Fakta FedEx-cupen 2020/2021 1. Patrick Cantlay - 1234 poeng

2. Viktor Hovland - 1196 poeng

3. Xander Schauffele - 1110 poeng

4. Dustin Johnson - 1105 poeng

5. Tony Finau - 980 poeng

6. Harris English - 965 poeng

7. Brooks Koepka - 960 poeng

8. Justin Thomas - 897 poeng

9. Carlos Ortiz - 886 poeng

10. Joaquin Niemann - 870 poeng Les mer

Fakta Mest penger spilt inn på PGA-touren i 2020/21-sesongen 1. Dustin Johnson - 3 573 565 amerikanske dollar

2. Viktor Hovland - 3 463 689 amerikanske dollar

3. Xander Schauffele - 3 422 801 amerikanske dollar

4. Patrick Cantlay - 3 355 701 amerikanske dollar

5. Brooks Koepka - 2 823 715 amerikanske dollar

6. Tony Finau - 2 811 061 amerikanske dollar

7. Harris English - 2 807 092 amerikanske dollar

8. Bryson DeChambeau - 2 803 017 amerikanske dollar

9. Justin Thomas - 2 672 189 amerikanske dollar

10. Collin Morikawa - 2 497 267 amerikanske dollar

** Dollarkursen er på ca. 8,5, så Hovland har spilt inn 29,4 millioner kroner på PGA-touren så langt i sesongen. Les mer

Stabiliteten er også god å ha med seg inn i de neste månedene for nordmannen. Fra mars til ut september er kalenderen nærmest stappet full av storturneringer. Neste uke spilles The Players Championship – av mange omtalt som den femte majorturneringen i golfsporten – og de neste månedene skal det spilles fire majorturneringer, OL og Ryder Cup i september – som Hovland for øyeblikket ser ut til å kvalifisere seg til som tidenes første nordmann.

– Det er mange kule turneringer som kommer videre. Det blir veldig mye golf, så det er viktig å spare energi og forberede riktig. Med den formen jeg har nå, så kommer det på et bra tidspunkt at det er såpass mange turneringer. Det er bare gøy det, sier Hovland.

Tilbake til ukens turnering på tradisjonsrike Bay Hill er Hovland blant de heteste hos bookmakerne. Hovland er også sjeldent godt kjent på Bay Hill. Det var her han klarte cuten for første gang på PGA-touren som amatør i 2019 (endte på en delt 40. plass) og han endte på delt 42. plass i fjor. Det er kun én annen turnering Hovland har spilt tre ganger i karrieren. I Mayakoba Golf Classic endte det med seier på Hovlands tredje forsøk.

– Det er min tredje gang her og jeg har ikke vært proff så lenge, så det å komme tilbake til et sted jeg har vært tidligere er ganske sjeldent. Jeg har noen gode minner herfra og selv om det muligens ikke har en så god plass på kalenderen, tenkte jeg at det ville være godt for meg å komme tilbake hit og spille, sier Hovland på pressekonferansen.

PS! Kristoffer Ventura gikk tre slag over par på den første runden i samme turnering og ligger på en delt 87. plass etter første spilledag.

