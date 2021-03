Kryptisk melding fra Salahs agent

Engelske media spekulerer fredag morgen i om Mohamed Salah (28) er på vei bort fra Liverpool. Årsaken er et .... punktum.

BYTTET UT: Mohamed Salah forlater Anfield-gresset torsdag kveld. Rett til venstre for ham ser vi Jürgen Klopp, Liverpools manager. Til høyre Diogo Jota og Alex Oxlade-Chamberlain. Foto: Phil Noble / Pool Reuters

Egypteren ble byttet ut da skrekkrekken fortsatte for Liverpool torsdag (0–1 for Chelsea). Og han så ikke særlig fornøyd ut på benken.

Like etter la Salahs agent, som heter Ramy Abbas Issa, ut følgende kryptiske tweet:

Altså bare et punktum. Det er fredagens mest omtalte punktum i engelske medier.

Mange var forundret over at manager Jürgen Klopp valgte å ta ut storscoreren da Liverpool jaktet utligning. En av dem var den tidligere Liverpool-stjernen Jamie Carragher (508 kamper), som nå er ekspertkommentator hos Sky Sports:

– Jeg er overrasket over den der, Mo Salah ut, det er jeg virkelig, sa Carragher ifølge Liverpool Echo.

– Han er ikke fornøyd med seg selv. Liverpool trenger et mål, og han er toppscorer i Premier League.

Tidligere Arsenal-spiller Perry Groves jobber nå for talkSPORT. Han var også overrasket over at Salah ble byttet ut - og tror Salah selv var det samme:

– Mo Salah kikker bort og tenker «har jeg sett riktig nummer der? Er det noe jeg har gått glipp av?». Han er toppscorer og en av de spillerne som kan gi deg et mål, sa Groves, og understreket at verken Firmino eller Mané er på sitt beste om dagen.

Liverpool Echo skriver at Salahs kontrakt går til 2023, men at klubben kan komme til å måtte selge en av sine tre stjerneangripere - om de skal kunne ha råd til å kjøpe en ung spiss i toppklasse.

Klopp sa etter torsdagens kamp at byttet handlet om at Salah så sliten ut.

– Vi kunne tatt av Sadio (Mané) og Bobby (Firmino), men Mo (Salah) så ut som han slet mest, sa Klopp.

Matt Critchley i beIN Sports var til stede og twitret at Klopp fem minutter før byttet hadde skreket til Salah at han måtte jobbe hardere:

Klopp uttrykte også forståelse over at Salah var skuffet over å bli byttet ut etter bare en drøy times spill.

Mohamed Salah har tidligere - i et intervju med den spanske avisen AS - antydet at Barcelona eller Real Madrid kunne være to klubber han kunne tenke seg å spille for.

