Ruud med rankingbyks – fra nummer 136 til 30 på to år

Casper Ruud slår seg solid opp på verdensrangeringen i tennis etter suksessen i Roma. Han har forbedret seg over 100 plasser på to år.

Casper Ruud (til venstre) imponerte stort i grusturneringen i Roma nylig. Han måtte til slutt gi tapt for verdensener Novak Djokovic (til høyre) i semifinalen. Foto: RICCARDO ANTIMIANI / X01348

I Italia tapte nordmannen søndag semifinalen mot verdensener Novak Djokovic med 0-2 (5-7 og 3-6) i sett.

Vanligvis oppdateres ATP-rangeringen hver mandag morgen, men på grunn av at finalen i Roma spiltes mandag, kom ikke oversikten før senere.

Der er Ruud nummer 30, hans beste posisjon i karrieren. Det er fire plasser opp fra forrige liste.

Djokovic følges av Rafael Nadal, Dominic Thiem og Roger Federer.

Slik har han klatret

Det betyr at Ruud fra nyttår har avansert 23 posisjoner singlehierarkiet. For to år siden denne uken var Ruud nummer 136 i verden.

Dette er andre sentrale rankingdatoer for den norske 21-åringen:

13. januar i år: Tar plass blant de 50 beste med en 46.-plass.

4. mars 2019: Første gang inne blant topp-100 da han ble ranket nummer 94.

27. februar 2017: Slår seg inn blant verdens 200 beste på 133.-plass.

22. februar 2016: Får plass blant topp-1000 som nummer 797.

Forventninger før French Open

21-åringen imponerte stort da han tok seg til semifinalen på grusen i ATP 1000-turneringen i Roma nylig.

Etter å ha slått Karen Khatsjanov, daværende nummer 16 i verden, ble nordmannen for sterk for hjemmehåpet Lorenzo Sonego. Deretter slo Ruud ut Matteo Berrettini, rangert som nummer åtte i verden, i kvartfinalen.

Casper Ruud leverte sin største prestasjon noensinne da han tok seg til semifinale i Roma nylig. Foto: POOL / X80003

Dermed ble det altså storoppgjør mot verdensener Djokovic i semifinalen. Ruud ga serberen tøff kamp i det første settet, men måtte til slutt se seg slått 5–7, 3–6.

Ruud gjorde også en god figur i US Open tidligere i måned. Der spilte han seg til tredje runde. Da måtte han gi tapt for Berrettini.

Nå er det knyttet store forventninger til hva nordmannen kan utrette på favorittunderlaget i French Open. Turneringen starter denne uken.

