Mjelde tar over som som Øygarden-trenar

Etter ein langvarig prosess er det endeleg klart at Bryant Lazaro har fått sparken som trenar for Øygarden FK. Mons Ivar Mjelde tek over.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Mons Ivar Mjelde skal leia Øygarden ut sesongen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix