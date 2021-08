Jakob vil droppe løp – Gjert frykter bråk

LAUSANNE (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) imponerte enda en gang da han tok sin andre seier – på to ulike distanser – etter OL-gullet for tre uker siden, men er klar på at han vil ha to uker pause til neste løp. Gjert Ingebrigtsen frykter det vil skape «et helvetes leven».

TYDELIG SLITEN: Jakob Ingebrigtsen var «ganske ferdig» halvveis, men viste seg igjen som en fantastisk konkurransemann da han tettet luken til Stewart McSweyn og til slutt knekte Berihu Aregawi på oppløpet.

– Det er opp til ham. Det er jeg som må ta kampen hvis han velger vekk Brussel, så blir det et helvetes leven, sier Gjert Ingebrigtsen til VG bak tribunene etter Jakob Ingebrigtsens 3000-meter – som opphavet kaller en kraftanstrengelse.

– Helvetes leven i forhold til forpliktelser dere har inngått?

– Vi har ikke inngått dem. Eller – ja, jo. Det er jo en forventning om å dukke opp, svarer Gjert Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen ble etter den knepne, men likevel overbevisende seieren her i Lausanne flere ganger stilt spørsmål om han vil løpe i Brussels Diamond League stevne 3. september. Det svarte han klart nei til, med begrunnelsen at det gjelder «bruke hodet litt også» og at en «syklus» på to uker – med trening – frem til Diamond League-finalen i Zürich 9. september «er perfekt» med tanke på en formtopp.

Det hjelper med andre ord ikke om arrangøren av stevnet i Brussel er aldri så sugen på kunne reklamere med at verdens beste mellomdistanseløper vil være på plass. Det vil han ikke så lenge han får bestemme. Og det får han, ifølge Gjert Ingebrigtsen.

– Det er opp til ham. De valgene får han ta selv. Nå fokuserer han på Zürich. Han vet at det kommer til å koste, bekrefter Gjert Ingebrigtsen.

Han «så» at Jakob Ingebrigtsen virkelig måtte mobilisere, som han uttrykker det, da han «måtte» tette luken til hardhausen Stewart McSweyn.

– Det kostet mye å tette den luken, bekrefter Jakob Ingebrigtsen.

– Det handlet om å komme først i mål, og ikke springe «pers» og sånn. Samtidig vet man hva jeg har gjort de siste ukene. Det koster å være kar. I dag var det en tung dag. Jeg var ganske ferdig halvveis, tilføyer han ikledd svart munnbind i pressesonen.

Han sier også at han skulle ønske det hadde blitt litt lettere enn det ble, og at han fikk «tunge tanker» før han hadde kommet halvveis til 3000 meter. Han begrunner det med at han hadde en ordentlig «down» etter Tokyo, fordi det han presterte der «var så stort meg» at han nesten var ødelagt før gulløpet.

I finishen i Lausanne torsdag kveld knekte han til slutt avslutningsoffensive Berihu Aregawi. Etiopieren satte personlig rekord og var bare 33/100 bak Jakob Ingebrigtsen, som med 7.33,06 løp seks sekunder svakere enn «persen» 7.27,05 fra i fjor.

– Han er på en god bølge. Det er stor forskjell på å hente ut mye når du vinner, og når du ikke gjør det. Du henter deg raskere når du vinner, fordi du får en del «hjelp» i systemet. Hadde han ikke vunnet i Eugene, og ikke her, er jeg litt i tvil, sier Gjert Ingebrigtsen med tanke på Jakob Ingebrigtsens påfallende evne til å «mobilisere» – igjen og igjen.

– Når du tillate deg å ta det litt med ro?

– Jeg skulle gjerne si «når jeg dør». Men etter Zürich og NM (i Kristiansand 10.–12. september» er det et par uker roligere for å hente oss inn igjen til vi begynner opp igjen mot 2022, svarer Jakob Ingebrigtsen – fortsatt i pressesonen inne på stadion i Lausanne.

– Du skal ikke innom Brussel?

– Nei, det er ikke planen, svarer han.

– Jeg må bruke hodet litt også, svarer han da spørsmålet blir stilt på nytt.