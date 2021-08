Analyse: Slik kan hockeygutta fikse OL-biffen igjen

Med seier over Danmark søndag ettermiddag vil Norges ishockeylandslag for fjerde gang på rad være kvalifisert for OL. Her er oppskriften for hvordan det kan skje.

OL ELLER IKKE OL: Mats Zuccarello og lagkameratene Andreas Martinsen (f.v.), Mats Rosseli Olsen og Martin Røymark spiller søndag finale om retten til å være blant 12 nasjonslag i Beijings OL-turnering i februar neste år.

«Hockeygutta» ble klar for OL i Vancouver 2010 etter 5–3 over Danmark i gruppespillets avgjørende kamp i gamle Jordal Amfi i februar for 12 år siden. Etter gode VM-resultater og dermed høy ranking, var de direkte kvalifisert for Sotsji-OL 2014. Plassen i Pyeongchang-OL ble halt i land med 2–1 over Frankrike i tredje og siste kvalifiseringskamp i gamle Jordal Amfi for fem år siden.

Nå er de her igjen, vel å merke i prangende nye Jordal Amfi.

Etter 4–1 over Sør-Korea i første kamp og en stort sett overbevisende seier 7–4 over Slovenia fredag kveld, venter Danmark i den siste og avgjørende kampen om gruppeseieren – som betyr OL-billett og at trener Petter Thoresens mannskap om seks måneder er blant 12 lag i Beijing-lekenes ishockeyturnering.

Norge hadde en stund for vane å slå danskene i VM. Den begynte imidlertid å slå sprekker da Danmark vant 4–1 i Tsjekkia i 2015, og den fikk et skikkelig skudd for baugen da det NHL-stjernespekkede vertskapet ga Norge deng 3–0 i Herning for tre år siden – for øvrig en kopi av resultatet i 2016-VM.

I 2018 skrev VG denne VM-analysen før fighten i et fullsatt Jyske Bank Boxen: «Derfor er Danmark bedre enn Norge nå».

Den står seg fortsatt godt. Forutsetningene skiller seg imidlertid litt fra de som gjaldt da, og det kan tale i norsk favør:

Norge spiller på hjemmebane. Ikke foran fullsatte tribuner, men «hjemme-is» er uansett som regel en fordel.

Slik vant Norge 7–4 over Slovenia i OL-kvalifiseringen fredag:

Danmark har en håndfull NHL-spillere, Norge kun én. Mats Zuccarello (33) er ikke i en klasse for seg blant dem. Danskenes Nikolaj Ehlers (25) har også et førsteklasses repertoar. Men Zuccas er av sorten som kan trekke et helt lag til uante høyder.

Så gjenstår det å se i hvilken stand han kommer på isen. Lørdag kveld kunne Norges lagleder Petter Salsten meddele at de regner med at Mats Zuccarello spiller, etter at han forlot isen foran siste periode mot Slovenia med «kjenning» av en skade.

Patrick Thoresen (37) har på grunn av en skade ikke spilt de to første kampene, men «vi håper det» svarer Salsten på spørsmål om veteranen – og ikke minst spilleren for de store anledninger (tre av fem scoringer mot Danmark i OL-kvaliken 2009) – vil bli klar til kampen som starter klokken 16.00.

Seier eller tap (bye bye Olympics), det står og faller i stor grad på Mats Zuccarello. Spesielt i overtallsspill ved danske utvisninger.

På den annen side har ishockeylandslaget – tross dystre spådommer – i løpet av kort tid fått frem spillere av solid kaliber: Sveits-proff Mathias Trettenes (27), Sverige-proffene Erlend Lesund (26) og Emil Martinsen Lilleberg (20).

Og det har fortsatt old boys-ringrevene Ken André Olimb (32), kaptein Mathis Olimb (35), Mats Rosseli Olsen (30) og Martin Røymark (34) i sin midte – samt kolossen Andreas Martinsen (31) forhåpentlig rett plassert foran Danmarks mål.

BLIDE BRØDRE: Ken André Olimb (t.v.) og Mathis Olimb scoret hvert sitt mål mot Slovenia fredag.

Norge har bedre målvakt enn danskene, som i NHL-keeper Frederik Andersens fravær må stole på at Sebastian Dahm (34) står i veien for pucken (som han til de grader gjorde da han reddet over 40 skudd i VM for fem år siden). Henrik Haukeland (26) er en tydeligere matchvinner. Svenske Färjestads siste skanse er kommet dit at han vokser med oppgaven, som det heter. Hvis lagkameratene hans klarer å holde danskene på «utsiden» og hindre Oliver Bjorkstrand (Columbus Blue Jackets) og Ehlers (Winnipeg Jets) fri ferdsel – duoen ha scoret syv av Danmarks 15 mål – er sjansen god for at Beijing-billetten vil være i boks.

Hvis danskene derimot slipper til på «innsiden», kan det bli lenge til Mats Zuccarello og resten av hockeygutta får oppleve en OL-black out à la 4. september 2016 igjen.